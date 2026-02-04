El comisionado de la NFL responde si el ICE estará en la Super Bowl tras el discurso de Bad Bunny en los Grammy

Bad Bunny hizo historia en los Premios Grammy al ganar el premio a Álbum del año por DeBÍ TiRAR Más FOTos, convirtiéndose en el primer álbum en español en ganar esta categoría. Durante su discurso, el puertorriqueño aprovechó para pronunciarse en contra del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos que ha provocado dos muertos por disparos en las últimas semanas.

Su alegato reivindicativo tuvo lugar justo una semana antes de la Super Bowl, donde Bad Bunny actuará en el espectáculo de medio tiempo este domingo 8 de febrero —en España, en la madrugada del lunes 9 de febrero—. Sobre ello ha hablado el comisionado de la National Football League (NLF), Roger Goodell, tras ser preguntado si espera alguna reivindicación política durante la Super Bowl.

"Escucha, Bad Bunny es uno de los grandes artistas del mundo. Esa es una de las razones por las que lo elegimos", ha dicho este lunes 2 de febrero, tras los Grammy. "Pero la otra razón es que entendió la plataforma en la que estaba y que esta plataforma [la Super Bowl] se usa para unir a las personas y poder reunirlas a través de su creatividad y su talento, y para poder aprovechar este momento para hacerlo. Creo que artistas del pasado han hecho eso, creo que Bad Bunny lo entiende, y creo que tendrá una gran presentación", ha añadido, según recoge Yahoo Sports.

¿Estará el ICE en la Super Bowl?

La misma periodista ha preguntado a Roger Goodell sobre la posible presencia del ICE en la Super Bowl, a lo que ha respondido en términos generales: "La seguridad es obviamente una de las cosas en las que más nos enfocamos. Es un evento de nivel uno que involucra recursos únicos a nivel federal, estatal y local, todos trabajando juntos. No veo ningún cambio en eso en los preparativos para el Super Bowl".

Según recoge The Athletic, el comité anfitrión del Área de la Bahía desveló a las autoridades locales que no hay operativos del ICE planificados para el Super Bowl.

El discurso de Bad Bunny en los Grammy

El artista puertorriqueño, que se llevó tres premios en los Premios Grammy 2026, aprovechó el primer reconocimiento por su álbum DeBÍ TiRAR Más FOTos para alzar públicamente su voz. "Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: ICE, fuera. No somos salvajes, no somos animales, somos seres humanos y somos americanos", dijo al recoger el galardón, mostrándose en contra de las polémicas redadas de la mencionada brigada.

Además, el artista hizo un alegato contra los discursos de odio, afirmando que "el odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor. Por eso, por favor, tenemos que ser diferentes".