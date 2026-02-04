La verdad sobre el esmoquin de Bad Bunny en los Grammy: no llevó un chaleco antibalas, sino un corsé

Bad Bunny sigue dando de qué hablar tras convertirse en el indiscutible protagonista de los Grammy 2026. Con tres gramófonos bajo el brazo, el puertorriqueño puso el poder de Latinoamérica en lo más alto y marcó historia en la ceremonia de premios.

A pocos días de su show en el descanso de medio tiempo de la Super Bowl, su paso por el Crypto.com Arena de Los Ángeles continúa provocando comentarios en redes sociales. De hecho, ahora apuntan al traje que vistió el puertorriqueño en la ceremonia.

El vocalista de Callaíta vistió un elegante esmoquin negro de chaqueta abierta y abotonada solo en la parte inferior. Pero la forma de su torso ha llamado la atención a los espectadores.

¿Un chaleco antibalas?

Las redes sociales se han inundado de rumores que señalan a que Bad Bunny llevaba un chaleco antibalas bajo su ropa durante la gala de los Grammy.

Sin embargo, todo apunta a que es tan solo un rumor, y este efecto ensanchado en el torso era parte de su look, creado a conciencia para dejar atrás la rigidez lineal de los trajes masculinos.

Un traje alta costura con corsé

La realidad es otra: Bad Bunny vistió una pieza excepcional de la firma de Schiaparelli, la casa que recupera el legado de Elsa Schaparelli a través de un estilo surrealista. Desde 2014 la marca vive su resurgir, pero cabe recordar que ya en el periodo de entreguerras fue la gran competidora de Chanel.

Y el traje que vistió el intérprete de Amorfoda es el primero masculino creado por la marca. Así, juega con los códigos de género: además de la forma original de la chaqueta estrechada a la cintura, tras esta se encuentra un cierre de corsé que simboliza que en lo masculino también hay componentes femeninos.

La espalda del traje de Bad Bunny, encorsetada en los Grammy 2026 | GETTY

Por ello se intuye que el resto de la pieza también forma un corsé bajo esa tradicional camisa blanca que vistió, ensanchando su torso para pronunciar la cintura.

Para Bad Bunny su forma de vestir es también una manera de mostrarse al mundo, y así lo contó en Vogue mientras preparaba su look para los Grammy: "Sin querer, soy una pieza que une diferentes mundos, generaciones y estilos, me sale natural".

Por el mismo lado se encuentran los complementos: si bien se habló de un posible anillo de compromiso, la joya pertenece a Cartier, que entregó también al puertorriqueño el reloj histórico que lució y un anillo de oro.

Toda una declaración de intenciones para romper con los estereotipos una ve más.