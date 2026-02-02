Trevor Noah ataca a Nicki Minaj en los Grammy: "No está aquí, sigue en la Casa Blanca con Donald Trump"

Si algo caracteriza al presentador Trevor Noah son sus chistes polémicos, y la 68º edición de los Premios Grammy no fue una excepción.

El cómico de 41 años se puso al frente de la gala por sexto y último año a la vez que adquirió también el papel de productor ejecutivo. Y sus comentarios desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles no tardaron en hacerse virales.

Entre ellos destacó el que hizo hacia Nicki Minaj nada más comenzar la gala de premios. "Nicki Minaj no está aquí, sigue en la Casa Blanca con Donald Trump", señaló el conductor.

Y es que en las últimas semanas la estrecha relación de la intérprete de Anaconda con el presidente de los Estados Unidos ha sido de lo más criticada, sobre todo porque su última aparición pública juntos en la que la artista admiraba al político se ha producido en plenos conflictos del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos) en Minnesota, donde los arrestos a inmigrantes se están produciendo con total impunidad.

Y ante un panorama musical que ha salido en defensa de los derechos de las minorías (también en la gala desde la voz de Bad Bunny, Billie Eilish y Olivia Dean, entre otros), Trevor Noah apuntó a Nicki Minaj por lo contrario.

Trevor Noah, en contra de Trump

Para el presentador Donald Trump fue uno de sus objetivos durante los Grammy, y lo mencionó en varias ocasiones. El comentario que más se popularizó en redes sociales fue al presentar una de las categorías: "Canción del Año: ese es un Grammy que todos los artistas quieren casi tanto como Trump quiere Groenlandia, lo cual tiene sentido porque la isla de Epstein ya no está, necesita una nueva para pasar el rato con Bill Clinton".