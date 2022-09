Cómo se conocieron Tamara Falcó e Íñigo Onieva y su primera cita

Todo apunta a que el próximo 2023 Tamara Falcó (40) pasará por el altar para darle el 'sí, quiero' a Íñigo Onieva (32). La pareja ha decidido oficializar su relación después de dos años de amor. El matrimonio era para Tamara una meta que alcanzar y por fin podrá cumplir su sueño.

"Soy muy feliz, en eso se resume… Antes de conocerte me sentía completa y contenta pero fue cruzarnos y que mi vida diera un giro a mejor, totalmente inesperado", recuerda la Marquesa de Griñón en su cuenta de Instagram, donde ha mostrado el anillo que le ha regalado el empresario, de corte moderno.

"Gracias por proponerme ser tu compañera de por vida. Me siento la mujer más afortunada del planeta y el sí que te di te lo repito y te lo dejo por escrito para que no se te olvide jamás", decía, entusiasmada por el futuro que está por venir.

La pareja pone así el broche de oro a una relación que ya dura dos años.

Una fiesta de cumpleaños, el origen de todo

Solo unas semanas antes de que estallara la pandemia, en marzo de 2020, Tamara Falcó e Íñigo Onieva coincidieron en la fiesta de cumpleaños de una amiga en común, Luisa Bergel, más conocida entre su círculo de íntimos como My Lu.

Es una de las inseparables de la marquesa de Griñon. Juntas han vivido divertidos viajes, comidas y celebraciones varias.

Precisamente, Luisa fue la anfitriona de la fiesta temática de Juego de Tronos en la que Tamara e Íñigo posaron muy divertidos y metidos en el papel. Onieva era Jhon Nieve, el Rey en el Norte, y Falcó Daenerys Targaryen. Fue un año después de conocerse.

El 13 de septiembre la pareja celebró su segundo aniversario.

Así fue su primera cita

La propia Tamara ha contado qué sucedió en esa primera cita para que hubiese una segunda. Aunque fue el quien dio el primer paso y le propuso salir a cenar juntos, La Marquesa no estaba muy entusiasmada. Pensaba que no tenían nada en común, pero en El Hormiguero desveló que las cosas cambiaron por un pequeño detalle.

La hija de Isabel Preysler estaba nerviosa porque tenía que acudir a un evento en el que el protagonista era un niño con cáncer terminal y no sabía cómo actuar. Entonces Onieva le aconsejó que actuase sin que nada se le notase porque el objetivo era que el niño se lo pasase bien. "Me sirvió y dije ‘mira, hay algo de todo este perfil de 'discotequeo' que me sirve".

Aunque mucho se ha dudado y especulado sobre la relación de estos dos miembros de la alta sociedad madrileña, dos años después de conocerse, su historia de amor continúa y ahora ya suenan las campanas de boda. La fecha del enlace de momento es un misterio, pero seguro a que Falcó le ha faltado tiempo para ponerse con los preparativos.