Esto decía Tamara Falcó hace solo una semana en 'El Hormiguero' sobre una posible boda con Íñigo Onieva

Te interesa Así es el anillo de compromiso de Tamara Falcó

España se prepara para una de las bodas más esperadas de los últimos años: Tamara Falcó e Íñigo Onieva. La pareja lleva dos años de noviazgo y pasarán por el altar en breves, aunque todavía no se conoce la fecha.

Ha sido la marquesa de Griñón la que ha hecho público el compromiso a través de Instagram, donde ha compartido una foto besándose con él y acompañada de un precioso anillo. "Soy muy feliz, en eso se resume… Antes de conocerte me sentía completa y contenta pero fue cruzarnos y que mi vida diera un giro a mejor, totalmente inesperado", ha comenzado.

"¡Que locura! pero como diría una sabia mujer: es una locura de Amor… y como también dice San Pablo, en su carta a los Corintios: al final, en la vida lo único que importa es el Amor", ha detallado, sin poder evitar hacer referencias a los preceptos católicos que tanto practica.

Así se mostraba Tamara ante el tema en 'El Hormiguero'

Sin duda este es uno de los enlaces que todo el mundo sabía que iba a llegar antes o después pero la propia pareja lo negaba todo. No obstante, echando la vista atrás, hemos recuperado una conversación que la hija de Isabel Preysler mantuvo durante su aparición semanal en El Hormiguero.

Pablo Motos quiso saber si eran reales los rumores de una pedida y le dijo: "Es que precisamente esta semana se está hablando en todas partes sobre si te casas o no te casas..."

Ante la pregunta, Tamara se mostró un tanto incómoda, pero respondió rápidamente: "A ver, a mí no me lo han pedido aún".

El presentador le dejó caer si podía ser ella la que hiciera la 'gran pregunta', pero no se la vio muy por la labor: "No, eso no va a suceder. Yo soy muy clásica para eso".

No sabemos si en este momento la marquesa de Griñón ya conocía las intenciones de su prometido, pero ahora todo tiene mucho más sentido.