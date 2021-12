La confesión de Alejandro Sanz sobre el bullying que sufrió en el colegio: "Hay cosas que te afectaban más de la cuenta"

Alejandro Sanz ha presentado su último disco al mundo desde la Escuela de Música de Moratalaz, el lugar donde dio forma a los primeros acordes que salieron de su guitarra cuando solo era un chaval.

El músico madrileño vuelve a su origen para celebrar el estreno Sanz, su último álbum de estudio, un proyecto con el que vuelve a conectar con su mundo más personal, un sonido y unas letras que nacen de los recuerdos que lo han acompañado durante estos 30 años de carrera.

"Con este disco, yo he recuperado la ilusión de cuando hacía mis primera producciones, además de esa libertad de no fijarme en los números... La verdad es que yo nunca pretendí ser famoso, ni tener éxito. Lo que quería era hacer canciones y vivir de lo que me gustaba. Esa era mi necesidad. Y eso es lo que he intentado plasmar aquí", contaba a los periodistas.

La música, el amor de su vida

Tantos años de éxitos a sus espaldas le han otorgado unas garantías que no cualquier artista se puede permitir. Ha podido experimentar con nuevos géneros y sonidos para terminar volviendo a sus raíces, una esencia tan pura como el sonido de la guitarra que tocaba cuando era niño.

"La música es el amor de mi vida... Hay gente que dice 'muero por la música'. Pero vivir por la música es mucho más bonito... Y yo quiero hacer música sin miedo, porque hacerlo con miedo es lo peor que puedes hacer. No creo que nadie haga una canción temiendo al resultado... La música tiene que ser amor, libertad y arriesgarse. Pero no porque haya riesgos, sino porque esa es la esencia de la música", explicó el ganador de cinco Latin Grammy.

Sanz, un disco autobiográfico

Vaciar el interior de uno mismo en un papel a la hora de componer es para Sanz algo inevitable, aunque al final las canciones terminen adornadas con florituras y lírica. Todas parten de una misma verdad.

"Digamos que todas las canciones que escribe uno son autobiográficas, pero a veces uno les pone otros nombres porque no quiere revelar tanto de su vida.... Pero este es un disco autobiográfico, que lleva mi apellido de título. Me pareció una buena opción, porque era una forma de subrayar el tema del autorretrato. Muestra el hecho de que me estoy mirando en un espejo", dijo el artista, que escudriña ahora el reflejo que le devuelve el espejo cuando se mira y piensa en estos 30 años de carrera.

Su complicada etapa escolar

Una de las canciones que mayor acogida ha tenido de este nuevo proyecto es Bio, una especie de rap melódico en el que recuerda y evoca momentos tanto felices como tristes. En ella habla de los golpes de la infancia, época en la que se empezaba a despertar ese mundo interior lleno de arte. La guitarra ayudaba a que las vulnerabilidades desapareciesen.

"Hay cosas que yo no recuerdo del cole y no sé si era un maltrato físico evidente. Pero sí me sentía muy mal en muchas circunstancias. Aun así, tenia una habilidad para proyectar seguridad y luego tenía la guitarra, que es una arma invencible. Ella me hacía músico... ¡Y a los músicos no se le parten las manos!", dijo antes de reconocer que sí lo pasó mal en algunos momentos.

"También me evadía con la música. Pero sí... Debo reconocer que lo pasé especialmente mal en algunas etapas. En ese momento no había consciencia sobre determinados problemas que entonces no parecían importantes... Y ahora te das cuenta que hay cosas que te afectaban más de la cuenta", aseguró.

Sus hijos, su mayor tesoro

A través de sus hijos aprende nuevas experiencias. Disfruta de su rol como padre, se inspira en ellos y quiere que tengan los mejores referentes. Su hijo Alexander, fruto de una relación extramatrimonial, ha heredado su talento para la música.

"Mis hijos siempre forman parte de lo que yo hago. Son mi inspiración. Por ejemplo, Alexander está escribiendo canciones. Es un tío muy talentoso y el año que viene entrará a la escuela de música. Berkeley, probablemente", contó.

La mayor es Manuela, que nació en 2001 fruto de su matrimonio con la modelo Jaydy Michel. "Por otro lado, Manuela está con su marca de ropa. Es talentosísima, trabajadora. De hecho, cuando la llamo para que hagamos un Facetime, los sábados, siempre está en el estudio, trabajando. Y los pequeños... Son muy pequeños todavía. Pero sí puedo contar que Dylan tiene talento para el fútbol... En fin, que hagan lo que quieran y que sean felices", terminó.