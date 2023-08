La confesión de Maribel Verdú tras la victoria de La Roja en el Mundial femenino de fútbol: "Era una quimera"

Maribel Verdú quiso ser futbolista antes que actriz. La intérprete de 52 años lo ha contado en Instagram para agradecer a las jugadoras de la Selección española el paso de gigante que dieron este domingo 20 de agosto al alzarse como Campeonas del mundo en el Mundial femenino de fútbol.

Jugar al fútbol era el sueño de Maribel Verdú pero eran otros tiempos y en su época, hace 40 años, que una niña quisiese dedicarse a este deporte "era una quimera". Ahora todo es diferente y especialmente hoy porque las jugadoras de La Roja han demostrado que el fútbol no es cosa de hombres y que las mujeres pisan fuerte sobre el terreno de juego. "Gracias por vuestra lucha", dice la actriz que se hizo con 13 años al terminar un partido de fútbol.

"Con 13 años después de jugar al fútbol. Era mi sueño. Teníamos un equipo femenino en San José de Valderas. Pero entonces, dedicarse a esto siendo chica era una quimera. Ahora gracias a nuestras campeonas los sueños de muchas podrán ser realizados. Gracias por vuestra lucha", dice el mensaje de la actriz.

Es la idea que han defendido otras mujeres de la cultura, como la también actriz Inma Cuesta, que ha recordado en Instagram que "ya nadie podrá decirles a las niñas que el fútbol es cosa de chicos".

La intérprete vivió ese emocionante momento con su hija mayor y descubrió junto a ella la ilusión que las jugadoras de la Selección española despertaron en muchas niñas.

"No soy aficionada al fútbol, pero hoy viendo el partido con mi hija lo he vivido con emoción y se me han saltado las lagrimas al verla a ella gritar: '¡Mamá las chicas han ganado! ¡Somos CAMPEONAS del mundo mundial!", apuntó la actriz.

Su mensaje, como el de Maribel Verdú, es el que transmite la cantante Elena Farga en Está x venir, el himno de la Selección en el Mundial de Nueva Zelanda & Australia: "Y aunque mucha gente se queja, seguimos jugando y ganando, cumpliendo los sueños que un día dijeron que sería imposible llegar a lograr, saliendo en la tele por llenar estadios viendo sonreír a papá y a mamá”.