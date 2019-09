La contundente respuesta de Hiba Abouk a un comentario racista

Aunque Hiba Abouk no es de las celebrities que más críticas recibe en Instagram, cuando lee algo en su perfil que no le parece bien, no duda en responder y dar su opinión al respecto. También suele comentar tendencias y apoyar las causas que le interesan.

Hace unos días la actriz compartía un artículo de El País en el que se habla del repentino y masivo éxito de Rosalía, algo que muchos no soportan. El texto reflexiona sobre la envidia de la sociedad española, que asegura que tiene "complejo de inferioridad", afirmando que además en España nadie se cree que en Hollywood "todo el mundo adore a Pedro Almodóvar desde 1988".

Una usuaria aprovechó este alegato para atacarla con un comentario racista y equivocado. "Pues si tanto te repugna España vete a tu país, que encima que te damos de comer a ti y a fu familia criticas mi país. Vuélvete a comer mierda a Túnez", le decían a Hiba Abouk..

Muy educada y sin perder los estribos, la actriz contestó: "¿A qué país quieres que me vaya si soy española? Nadie me da de comer, solo mi trabajo y lo que yo genere. El artículo no habla de repugnancia, pero ya que sacas el temas eso es lo que me provocan las personas racistas como tú", zanjaba. ¡Bravo Hiba!