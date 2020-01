Críticas a Rosalía por compararse con la Virgen María en su última publicación

Desde los inicios de su carrera Rosalía siempre se ha mostrado muy activa en redes sociales, especialmente en Instagram. La artista comparte tanto sus proyectos profesionales como algunos momentos de su día a día, que siguen 8 millones de personas.

Y precisamente el que hecho de que la siga tanta gente también hace que cualquier cosa que publique sea analizada al detalle y despierte tanto reacciones positivas como críticas, como ha ocurrido con su última publicación.

Una imagen que a priori no tendría nada de especial, en el que la vemos sentada en unos escalones con una bata de color rosa con topos blancos y unas zapatillas completamente cubiertas de pedrería. Pero la forma en la que coloca con su mano derecha, alzando la mano con un gesto de bendición, recuerda fácilmente a la de las imágenes cristianas.

Rosalía también se ha dado cuenta de este detalle por lo que la siguiente imagen de la publicación es la Virgen María haciendo el mismo gesto, acompañando el post con el emoji de la paloma blanca.

Conociendo a la artista, que no es la primera vez que se ríe de sus propias fotos, esta comparación es de lo más inocente y en clave de humor, aunque no por ello ha gustado a todo el mundo. Mientras muchos de sus seguidores aplauden la publicación e incluso reafirman el término "Diosalía", como la llaman desde hace un tiempo, otros consideran la comparación una falta de respeto. "¡No me gusta la comparación!", "Blasfemia", "Te has pasado con la segunda foto, teta. ¿Qué te pasa últimamente?", "¿Estáis de acuerdo? ¿Realmente crees qe eres una diosa?" o ¿Qué tiene que ver la vire con la foto de la batita? Pregunto", son algunos de los comentarios que muestran su desagrado.

Aún así, la publicación acumula 1,2 millones de 'me gusta' y más de 6.000 comentarios, la mayoría de ellos positivos.