¿Desde cuándo son amigos Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla? La historia de su amistad

Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla son más que una pareja de amigos. Los dos cómicos de Albacete forman "un matrimonio antiguo" de los que se terminan las frases mutuamente.

Son muchos años juntos. La amistad de los dos cómicos, de 48 y 44 años respectivamente, empezó mucho antes de que lo hiciese su carrera profesional. Empezó antes incluso de que ambos pasasen por la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, ciudad en la que se formó el famoso grupo chanante. Allí también estudiaron Raúl Cimas, Julián López y Carlos Areces. El único de la pandilla que no lo hizo fue Pablo Chiapella, que se unió al clan por ser amigo del colegio de Sevilla.

Cómo surgió la amistad de Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla

La amistad de Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla también empezó cuando eran niños por una cuestión de familia. Los padres de ambos eran muy amigos.

"Nos conocemos desde que nacimos", contó Ernesto Sevilla en El Hormiguero al hablar de sus progenitores, de profesión maestros.

De Albacete pasaron a Cuenca y de ahí a Madrid. Ernesto Sevilla fue el que metió a Joaquín Reyes en Paramount Comedy. Él fue el primero de los chanantes que entró en la cadena y rápido recomendó a su amigo, que empezó como monologuista. Después llegaron otros compañeros y amigos de la universidad y así, en 2001, fue como nació La hora Chanante, el programa que los dio a conocer.

El día que Ernesto bebió orina de Joaquín

La pareja de amigos suman cientos de anécdotas, aunque sin duda hay una que destaca sobre el resto: una vez Ernesto Sevilla se bebió la orina de Joaquín Reyes.

Fue por error durante una actuación en la sala Galileo de Madrid. Ernesto estaba en el escenario y Joaquín quiso ir al baño. Por no salir, meó en una botella de cerveza. Cuando Ernesto terminó de actuar, se metió en el camerino, cogió la botella y le pegó un trago. No tenía ni idea de lo que había dentro.

Joaquín Reyes fue padre de Ernesto Sevilla

Además de anécdotas, a los dos cómicos les une una extensa carrera profesional conjunta que empezó con La hora chanante en 2002 y que continúa en 2003.

A La hora chanante le siguieron Muchachada Nui, Museo Coconut y Retorno a Lilifor. En el camino han hecho proyectos como el show Viejóvenes o las películas Spanish Movie, donde ambos tienen un pequeño cameo, o más recientemente Camera Café, de la que es productor ejecutivo Ernesto Sevilla.

En 2018 rodaron la serie Capítulo 0, en la que Ernesto Sevilla dedicó el especial de Navidad a su padre. El capítulo Mi padre fue un homenaje en el que Joaquín Reyes tuvo un papel clave: interpretó al padre de su amigo haciendo un enorme ejercicio de transformación. El cómico salía "muy canoso y muy moreno", algo que poco tiene que ver con su tono de piel.

"Fui al Solmanía y me echaron con un spray caña de azúcar. Me dieron como siete u ocho manos y yo le mandaba fotos a Ernesto, me decía más. Creo que me echaron 14 manos, ya la pintura resbalaba", explicó Joaquín Reyes en El Hormiguero. "El problema es que mi padre se ponía muy moreno. En verano es ponía negro zaino. Le gusta mucho el sol y ponerse moreno", añadió Ernesto Sevilla, que aclaró que ahora su padre se cuida la piel por los peligros del sol.

Su último proyecto es Pobre diablo, una serie de animación de la que son directores y guionistas junto a Miguel Esteban. También ponen voces a los personajes: Joaquín Reyes es Stan, un chaval que es el mismísimo anticristo aunque parezca un chico de lo más normal, y Ernesto Sevilla es Mefisto, el gato demoníaco y adicto a todo que se dedica a comprar almas para sufragar sus adicciones y hacer el mal. En el doblaje también participan Ignatius Farray, Gakian, Stephanie Magnin, Carlos Areces y la fallecida Verónica Forqué.