"Con mi cuerpo hago lo que me da la gana": Mala Rodríguez responde a las críticas por sus fotos en bikini

Mala Rodríguez es una de las artistas españolas que más defiende la libertad de las mujeres y las empodera en sus letras. Desde que debutó hace más de dos décadas con Lujo Ibérico, la artista gaditana se ha convertido en un referente para muchas artistas que han recogido su legado.

En redes sociales muestra la misma libertad con sus más de un millón de seguidores. Espontánea y coqueta, María, que así se llama realmente, visibiliza su sexualidad como a ella le da la gana.

Aunque parece que esto no le gusta a todo el mundo. Sus últimas fotos, en las que posa con un bikini de color verde, se llenaron de comentarios que alababan la figura de la artista, pero tampoco faltaron los mensajes fuera de lugar e incluso ofensivos.

Varios usuarios le ofrecían dinero a cambio de "una noche contigo" o "una hora con tu total disposición", como si posar en bikini tuviese algo que ver con la prostitución. Otro usuario, que cortaba la imagen centrándola en el escote, le escribía "te he mejorado la foto", sexualizando por completo la imagen de la artista.

Comentarios que no le han sentado nada bien y que lo ha dejado claro con un nuevo mensaje: "Una cosa es mi sexualidad y otra la manera en que se me sexualiza. Esa sexualización no tiene que ver conmigo. Si tienes un problema háztelo mirar. Yo con mi cuerpo hago lo que me da la gana".

A pesar de esta respuesta a las críticas, han habido usuarios que han continuado manteniendo que es la propia artista la que sexualiza a sí misma: "Puedes hacer lo que te salga del shishi, claro. Pero con esta actitud estás sexualizándote tú misma. Ese sí que no es mi problema."

La Mala, continuando con su defensa de que las mujeres muestren su sexualidad de la forma que quieran, retuiteó a otra mujer que hablaba de este problema social: "Mucho 8M pero mañana subo una foto de mi culo y me llamas de todo menos guapa".

