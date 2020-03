Dabiz Muñoz reaparece con nueva imagen tras 12 días enfermo

Con la cabeza rapada y una actitud serena. Después de la tormenta llega la calma y eso Dabid Muñoz lo sabe. El cocinero está pasando un 2020 un tanto complicado, ya que si hace unos meses conocía su problema en la cadera -una dismetría de 2cm que le puede provocar la caída de la pelvis si no se trata adecuadamente- ahora el chef ha explicado que ha pasado al menos 12 días enfermo.

Aunque en sus palabras no hay referencia al coronavirus, sí está el emoji verde que lo representa. "Después de 12 días enfermo con algunos de esos días muy malos y la mejor cuidadora del mundo mundial @cristipedroche al fin empiezo a encontrarme mejor... Eso sí, el gusto y el olfato no han vuelto, joder!", escribía en su cuenta de Instagram.

Esta confesión de une a las de las miles de personas que han sido contagiadas de COVID-19, algunas con un cuadro más grave que otras. El cocinero, que no ha dado más detalles, ha recibido mensajes de ánimo y testimonios de otros enfermos. "No se si te sirva de ayuda, yo estoy en el carro de los coronados, también perdí el olfato y el gusto. Pero después de 20 días he recuperado parte, el gusto a un 70% y el olfato un 50%. Lleva su tiempo! Pero de recupera!", escribía uno de sus seguidores.

Hace unos días era la presentadora la que dedicaba en su Instagram unas breves pero bonitas palabras a su marido. "Juntos siempre, pase lo que pase...", decía junto a una foto de sus manos entrelazadas.