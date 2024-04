Dani Fernández canta en directo en la fiesta de Dulceida y Alba Paul para desvelar el sexo de su bebé

Aida Domenech y Alba Paul están cada vez más cerca de convertirse en mamás.

La pareja, que se conoció hace más de 10 años, dará la bienvenida muy pronto a su primer retoño. Una noticia que llega cuando su relación se ha consolidado después de una breve ruptura en verano de 2021 y una posterior reconciliación con la que retomaron una historia de amor que han compartido con sus seguidores en las redes sociales desde el primer momento. Se casaron en septiembre de 2016 en una ceremonia oficiada por su amigo Javier Calvo, para la que Dulceida escogió un vestido de corte princesa con escote palabra de honor. Alba, también de blanco, eligió un traje chaqueta con un escote muy marcado.

Ocho años después de aquel inolvidable 'sí, quiero', Aida y Alba formarán la familia que tanto han deseado. Contaron que serían madres a través del método 'ropa': un tipo de fecundación in vitro destinado a mujeres que quieren ser madres juntas por el que implantaron el óvulo fecundado de Alba en el útero de Dulceida, siendo esta última la que geste al embrión.

Este domingo, la pareja reunía a amigos y familia en una fiesta para conocer el sexo del bebé. Un 'gender reveal' en el que no faltaron los globos blancos, las burbujas y una banda sonora de lujo. El cantante Dani Fernández quiso acompañarlas en este momento tan especial.

Justo en el momento en el que Aida y Alba destaparon que esperan una niña, Dani Fernández cantaba uno de sus temas más conocidos, Bailemos. "Tan felices, deseando conocerte pequeña", escribían ellas en sus redes sociales.

No fue el único tema que sonó en la celebración. El artista, que se convirtió en padre el pasado mes de diciembre, interpretó la canción que compuso para su hija Belice.

"Pensaba que no me iba a emocionar hasta que Dani Fernández ha empezado a cantar. Esa canción, como lo siente cuando canta... He mirado a mi hermana y casi me da algo. Ha sido tan bonito", decía Alba en sus redes sociales. "No sé como agradecerte que estés aquí en un día tan especial", añadía Aida.

Un momento muy especial que compartieron con amigos como Madame de Rosa, Luc Loren o Susana Molina.