Dani Rovira celebra el fin de la quimio y bromea con las secuelas que le ha dejado: "Venas como bridas y cabeza de hipopótamo"

Dani Rovira publicaba una divertida fotografía en Instagram para anunciar que ha terminado el tratamiento de quimioterapia al que se lleva sometiendo durante los últimos cuatro meses, tras ser diagnosticado de un linfoma de Hodkin.

"¡Se acabó la quimio! 8 sesiones y 4 meses entre pecho y espalda", comienza diciendo el actor en una publicación en la que le vemos con una máscara de hipopótamo puesta en la cabeza, y posando con actitud triunfante.

"Secuelas: pérdida de pelo, las venas de los brazos duras como bridas y cabeza de hipopótamo (de ésta última no me comentaron nada). Si a alguien más le ha pasado esto, que me escriba, con cuatro que seamos, organizamos un Tragabolas", dice Dani en su publicación, luciendo el humor que está marcando todo este difícil proceso.

El actor habla también de los próximos pasos, ya que ahora comienzan las sesiones de radioterapia: "Esta semana empiezo a afrontar 18 sesiones de RADIO, una cada día. Aunque los linfomas han desaparecido, los médicos lo han decidido así por cauterizar y precaución. A mediados de Agosto, este mal sueño habrá acabado y podré retomar de nuevo “la normalidad” si es que hay algo normal ya en este mundo.", y añade: "Me queda la última pantalla del videojuego...".

Arrancándonos siempre una sonrisa y sirviendo de ejemplo para todos aquellos que están afrontando un momento tan complicado, Dani añade que cuando acabe la radio, "ojalá" se le ponga "cabeza de koala. Me gustan mucho los koalas".

“La vida me sonríe, pero siempre espero que me suelte carcajadas", sentencia, y añade: "Sois tant@s los que me estáis curando...🧡❤️

Gracias Dani, por ser un ejemplo de actitud ante la vida y por enseñarnos a mirar los contratiempos desde el precioso prisma de tu humor y tu entereza.