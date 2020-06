Dani Rovira comparte una nueva imagen de su tratamiento desde el hospital: "Ahora a escucharme, permitirme y volver a remontar"

Dani Rovira continúa en su batalla contra el cáncer desde que se le diagnosticó un Linfoma de Hodgkin el pasado mes de marzo.

El actor y humorista lo hizo público en sus redes sociales junto a una imagen de su primera sesión de quimioterapia explicando que "antes de que comience el circo de especulaciones y sensacionalismo en cierta prensa y en redes sociales, prefiero ser yo la fuente principal de información".

"No tengo miedo. Estoy tranquilo. Llevaré estos meses una mochila, quizá, un poco más pesada en tiempos de incertidumbre, miedos y pandemia. Pero no me faltan fuerzas ni ganas para salir airoso de esta. Tiene buen pronóstico y los doctores me transmiten muy buenas sensaciones", escribía mostrándose tan optimista como siempre.

Y así continúa 3 meses después. Un largo camino al que se le ha sumado el confinamiento que le ha servido para cuidarse más y disfrutar de los tan ansiados momentos de tranquilidad.

Aunque ello no le ha impedido seguir trabajando con su Fundación Ochotumbao, que hizo una gran labor durante las semanas más graves de la pandemia en nuestro país proporcionando pantallas de protección para los sanitarios de hospitales de Málaga, Sevilla, Granada y Cádiz.

Ahora Rovira comparte una nueva imagen de su tratamiento, la sexta sesión de quimioterapia, con un mensaje de lo más optimista y de ánimo a todas las personas que están pasando por su misma situación: "Sexto Round. Ahora al rincón a descansar un poco y a escucharme, permitirme y volver a remontar. Ánimo a todos los que estáis en este combate. Amor, humor, descanso y buenos alimentos. #siemprefuerte #batallacontraelcancer".

Una publicación que acumula más de 40.000 mensajes de cariño entre los que se encuentran el de su pareja, la actriz Clara Lago, lleno de corazones; y de otras caras conocidas como Alejandro Sanz, El Monaguillo, Michelle Jenner, Lamari de Chambao, Antonio Banderas, Manuel Carrasco o India Martínez.