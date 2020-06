Oleada de apoyo a Dani Rovira después de los terribles ataques que ha recibido por sus ideales

Desde que se le diagnosticó linfoma de Hodkings, Dani Rovira ha compartido con sus seguidores la lucha contra esta enfermedad.

Hace unos días publicó una imagen de su sexta sesión de quimioterapia, acompañada de un mensaje de ánimo a todas las personas que están pasando por una situación similar a la suya.

Además, hay que sumarle a esta lucha la que está haciendo con su Fundación Ochotumbao, basada en proyectos solidarios, de medio ambiente y en defensa de los animales. Durante la crisis del coronavirus, está fundación ha proporcionado casi 50.000 pantallas protectoras para los sanitarios de hospitales de Málaga, Cádiz, Sevilla y Granada.

Y aunque la gran mayoría de los mensajes que recibe son de apoyo y ánimo, siempre hay alguien que aprovecha algo tan doloroso como el cáncer para hacer todavía más daño. Eso sí, siempre respaldado desde la cobardía que ofrecen las redes sociales.

El usuario @Phylakess escribió en Twitter el pasado domingo "Un pijoprogre menos al que aguantar. Sinceramente no me importa lo que le pueda ocurrir", en respuesta a una conversación en la que se hablaba de la enfermedad de Dani Rovira.

Ante esto, muchos usuarios le recriminaron su desagradable comentario haciendo que Dani Rovira fuese tendencia en Twitter toda la noche del domingo y la madrugada del lunes.

Tranquilo, basura fachilla. Dani Rovira está en manos de la Sanidad Pública española, no va a curarse a la capilla del hospital, ni a la curandera.

Que le des mas importancia a la política que a una vida es muy asqueroso, me la suda izquierda o derecha, nunca me dará igual la vida de una persona, me dará igual en todo caso su ideología