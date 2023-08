David Guetta logra un polémico 'sold out' para su concierto en Vigo

El DJ francés es eterno. Prueba de ello es cada anuncio de uno de los conciertos de David Guetta y su correspondiente venta de entradas.

El productor tiene una cita próximamente en el Auditorio de Castrelos, ubicado en la localidad de Vigo, y el enorme interés suscitado por uno de los mayores productores de las últimas décadas ha provocado el colapso total de internet y la ciudad, que se ha agolpado para conseguir entradas para el show.

Guetta ha colgado el cartel de sold out en seis cortos minutos que han permitido acceder al concierto a 2.500 personas, de un total de 280.000 usuarios que han intentado comprar entradas, según informa el Faro de Vigo.

Con tickets a 15 euros, la plataforma de venta del Concello ha registrado picos de 40.000 personas conectadas simultáneamente mientras centenares acampaban bajo el sol en Praza do Rei para conseguir los boletos que se vendían de forma presencial en el Auditorio Municipal. Según cuenta La voz de Galicia, ha habido aficionados que han llegado a acampar durante más de 73 horas por las entradas.

La opinión pública, expresada en cartas al director y comentarios en redes sociales, no ha tardado en mostrar su indignación sobre la organización del evento, para el que, argumentan, no es suficiente el espacio que proporciona el auditorio, un emplazamiento claramente especial, puesto que es el único auditorio al aire libre de Vigo, pero que no ofrece la capacidad suficiente para celebrar conciertos de esta envergadura.

Lluvia de reventa de entradas para el concierto de David Guetta en Vigo

Siguiendo la cada vez más común tendencia de la compra de entradas para su posterior reventa, el económico precio de los pases para ver al DJ francés ha provocado que muchos se aprovechen de la situación para especular, posteriormente, con el precio de los tickets.

El aluvión de anuncios con la venta de entradas por parte de los interesados en las redes sociales ha dejado prueba de ello.

A lo que también ha habido reacciones:

David Guetta viene de haber lanzado auténticos hits que han sonado en todas las radios del mundo con su I'm Good (Blue), un tema en el que le acompaña la artista Bebe Rexha, o Baby Don’t Hurt Me, junto a Annie-Marie y Coi Leray, uno de los singles más reproducidos este verano, que se inspira en el clásico eurodance What is love de Haddaway.

Bajo la marca del festival Dreambeach, con origen en Almería, la cita de este domingo 20 de agosto reunirá también a artistas internacionales de la talla de Nic Fanciulli y Francisco Allendes.