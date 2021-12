Tras las declaraciones de Mamen Mendizábal sobre el matrimonio, querrás saber quién es su pareja

Mamen Mendizábal se ha sentado a comer con Alberto Chicote en un descanso en su ruta por los Picos de Europa. Durante la comida, ambos han reflexionado sobre el amor y las relaciones de pareja.

La presentadora ha puntualizado que cada vez conoce a más personas que se han divorciado porque vivimos "en un inmediato", donde si algo no nos gusta, lo dejamos.

"Antes nuestros padres aguantaban más. Pero yo soy partidaria de que si algo no te va bien, lo dejes. Esto de 'aguantar', ya no", ha empezado explicando la periodista.

"Yo me casé una vez. Mi pareja actual no es el hombre con el que me casé, yo estoy divorciada. Y cuando me casé pensé que era para toda la vida. Y luego me di cuenta de que eso es un engaño, es un cuento de princesas", ha revelado.

Sobre su relación actual, Mamen ha asegurado que no tiene ningún compromiso para estar en pareja, más allá de ser feliz. "Uno entiende también que a ratos eres más feliz que otros", ha continuado explicando que no puedes esperar que la vida sea un camino de rosas. "En la vida hay mucho trabajo, muchas frustraciones, el no vernos durante mucho tiempo porque los dos somos periodistas. Hay que entender el trabajo del otro, la familia del otro, la tuya... Esto es un ejercicio de querer quererse".

¿Quién es la pareja actual de Mamen Mendizábal?

Desde 2013, Mamen Mendizábal mantiene una relación con José Antonio Ponseti, un locutor de radio catalán de 54 años. Especializado en deportes y motor, Ponseti dirige y presenta el programa Cien Yardas en la Cadena Ser, sobre futbol americano y toda la actualidad de la NFL.

Anteriormente trabajó como copresentador junto a Manu Carreño en Carrusel Deportivo y también ha trabajado en periódicos como La Vanguardia, Avui, Diario AS o Mundo Deportivo.

Mamen y José Antonio se conocieron en la cadena Ser, cuando ella sustituyó a Gemma Nierga al frente de La ventana y él trabajaba en la sección de deportes de la emisora.