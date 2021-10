Alberto Chicote: su pasado en el rugby, su peor momento, su mujer Inma y cómo adelgazó 40 kilos en 18 meses

Alberto Chicote está arrasando en televisión con su programa ¿Te lo vas a comer? donde investiga el mundo de la alimentación a partir de denuncias sobre productos para adelgazar o las famosas 'dietas milagro'. Antes de esto, el cocinero de Carabanchel (Madrid) ya llevaba casi dos décadas mostrándonos sus habilidades para la cocina en televisión.

En 2012 estrenó su famoso Pesadilla en la cocina, que empezó a emitirse en laSexta para luego dar el salto a Antena 3, y desde entonces se ha mantenido en Atresmedia con formatos como Dietas a examen, Superalimentos o Auténticos.

Tal es la popularidad de este cocinero de 52 años que se ha ganado el cariño de miles de telespectadores. Una muestra de ello es que tiene el honor, año tras año, de dar las Campanadas de Antena 3 junto a Cristina Pedroche.

Pero más allá del divertido e impaciente personaje que vemos en televisión, ¿cómo es Alberto Chicote?

Unos padres muy estrictos

En el programa Palo y Astilla, donde Mamen Mendizábal acerca a los espectadores la vida más personal de caras conocidas, Chicote habló de la relación con sus padres. Si bien el cocinero aseguró que no tiene nada que reprocharles, reconoció que no eran "muy permisivos" y que nunca se esforzaron en ser "amigos" de su hijo: "Creo que tenían bien claro que no era su papel, porque seguramente me hubiesen permitido cosas que no me permitieron o hubiesen dirigido mi camino con otra prestancia".

Una educación estricta que ha forjado la personalidad de Alberto, en la que destaca entre otras cosas su disciplina a la hora de trabajar: "He odiado a mis padres mucho, pero creo que estaban haciendo un gran trabajo conmigo".

Su pasado como jugador de rugby

Antes de convertirse en uno de los cocineros más famosos de España, en su adolescencia Chicote se aficionó al rugby. Un deporte en el jugó desde los 14 hasta los 20 años y del que llegó incluso a formar parte de la selección madrileña de rugby.

Chicote jugó en la posición de talonador después de haber empezado como 'flanker', pero nunca llegó a participar en ningún campeonato fuera de España. Algo que sí consiguió su compañero de equipo en la selección madrileña, Javier Bardem.

"Creo recordar que Javier jugaba en Cisneros. Luego jugó en la Selección Española, pero yo no. Él era pilier, jugaba de ‘3’, se ponía a mi derecha. Lo pasamos… Me acuerdo mucho de él, pero no nos hemos vuelto a ver", explicó en una entrevista para Marca en 2017.

A los 20 años, Chicote decidió dejar de el rugby como una afición para centrarse en la hostelería. aunque tal como le confesó a Mamen Mendizábal: "El que ha jugado al rugby es jugador para siempre aunque no juegues, es algo que llevas en la mochila".

Su peor momento: sufrir por amor

Alberto no tiene problema en abrir su corazón y hablar de temas de lo más íntimos. Una muestra de ello fue su aparición en el programa de Antena 3 El rincón de pensar, presentado por Risto Mejide, que le preguntó cuál había sido el peor momento de su vida.

Lejos de tratarse de nada relacionado con su trabajo, Chicote se mostró de lo más sincero: "Cuando más tiempo lo pasé mal y peor fue cuando tuve una relación con una persona que decidió abandonar aquello sin ni siquiera darme una explicación. Y yo no puedo entender el mundo sin explicaciones".

El cocinero continuó explicando que fue una relación de tres o cuatro años y esa persona desapareció sin decir "ni mú": "A golpe de enter, porque en aquel momento no había WhatsApp. Eso me dolió muchísimo. Fue de las cosas que más tiempo me he pasado preguntándome el porqué".

El cocinero explicó que el punto de inflexión se produjo cuando un día llegó al restaurante antes de ponerse a trabajar para tomar un café, como hacía de costumbre, pero algo cambió: "En ese momento me eché una llantina de campeonato y dije 'joder, soy un tipo nuevo', fíjate que tontería".

Su mujer Inma, su pilar fundamental

Afortunadamente Chicote encontró el amor y a su vez uno de los pilares más importantes de su vida en Inma Núñez. A pesar de que Inma es de lo más discreta e intenta mantenerse alejada de los focos, es una de las responsables de que el negocio del cocinero funcione.

La pareja se conoció en 2004, cuando Núñez hacía las veces de jefa de sala de su reconocido restaurante Nodo. Entre comensales y platos, tuvieron que pasar 10 años y un divorcio para que Alberto Chicote y ella finalmente se animaran a compartir algo más que una relación profesional y desde entonces no se han separado.

"Llevo trabajando con él desde hace mucho tiempo y nunca hemos tenido problemas, tal vez porque somos muy parecidos en la forma de pensar en el trabajo", explicó Inma a Mamen Mendizábal en Palo y Astilla.

Además, Inma se ha convertido en un gran apoyo para el chef, ya que entiende a la perfección lo que ha cambiado su vida desde que se ha hecho mediático: "Le ha cambiado porque tiene mucho menos tiempo, hacemos muchas menos cosas de las que hacíamos antes. Hoy empezaba un nuevo programa, por ejemplo, y anoche no durmió. Esas cosas influyen en el estado de ánimo, en el cansancio...".

Hasta 2020, Inma ha ejercido de jefa de sala de los restaurantes Yakitoro, de los que se despidieron para poner en marcha otros proyectos que tienen en mente tal como el propio cocinero anunció en sus redes sociales.

Cómo adelgazó 40 kilos en año y medio

Alberto Chicote visitó recientemente el programa La Roca, el nuevo espacio de Nuria Roca. Allí dio un avance de lo que trataría en su próximo programa de ¿Te lo vas a comer?, centrado en las 'dietas milagrosas' y productos para adelgazar.

Chicote quiere alertar del peligro de estas conductas y de estos productos, que incluso han llegado a utilizar su imagen de forma fraudulenta como reclamo. Nuria Roca le preguntó si alguna vez había probado una de estas 'dietas milagro', a lo que Alberto se mostró tajante: "Nunca. Yo he perdido 40 kilos, poquito a poco, al tran tran. Empecé con un programa que se llamaba Dietas a examen y en el que diferentes personas se sometían a diferentes dietas y yo me sometí a una consistente en alimentarme mejor y hacer ejercicio de un modo habitual. De esto hace ya varios años, y desde entonces hasta ahora no ha pasado ni un solo día en el que nadie me haya preguntado: '¿Y tú qué te has tomado para perder peso?'. Ni un solo día".

Por otro lado, el chef lamentó que cuando les ha explicado a estas personas que lo que tienen que hacer es acudir a un profesional para que estudie su caso en concreto y le pueda dar las pautas que necesiten, siempre se encuentra con una cara de desánimo. "Me miran como 'eso ya lo sé; yo lo que quiero es el truco".

Pero tal como ha asegurado, no existe ningún truco: "No hay milagros. No hay productos que te vayan a hacer así... Hay que ir al médico, consultar el caso de cada uno y ponerse en manos de un profesional siempre".