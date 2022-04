C. Tangana, nominado al Grammy: el origen de su apodo, el significado de 'El Madrileño' y lo que pasó con Rosalía

Los Premios Grammy vuelven este domingo 3 de abril por todo lo alto después de que la ceremonia, que estaba previsto que se celebrara en enero, fuera pospuesta. Una gala en la que C. Tangana pondrá el toque español a la noche, junto a Pablo Alborán, con su nominación en la categoría de Mejor Álbum de Rock Latino.

Todo un honor de lo más merecido, ya que su álbum El Madrileño ha sido el más vendido en España en 2021 tanto en disco como en vinilo y que ya se llevó tres galardones en los Latin Grammy. El cantante ha vivido un 2021 de ensueño que podría verse culminado si, finalmente, acaba llevándose el premio esta noche en Las Vegas.

Pero además de su impecable trayectoria como artista, vamos a descubrir algunos detalles del lado más personal de este madrileño de 31 años: desde su pareja Rocío Aguirre hasta el origen de su nombre artístico, pasando por sus últimas actuaciones o su relación con la cantante Rosalía, con la que mantuvo una relación hasta 2018.

Invitado en los Premios Goya: así fue su actuación

El éxito de C. Tangana también se puede medir con la expectación que han generado sus recientes actuaciones. Invitado para cantar en los Premios Goya, el intérprete madrileño decidió subirse al escenario acompañado de la trombonista Rita Payés, junto a la interpretó un tema inédito, Te venero, que grabó en Cuba con Omar Portuondo.

La historia de cómo ambos se conocieron es bastante peculiar pues, a pesar de que él se ha denominado como un gran fan de la música catalana, Payés ha reconocido que no le conocía.

"Cuando me llamó C. Tangana no sabía quién era", contó la joven artista sobre cómo surgió la colaboración. "Nunca había escuchado su música. Pero luego le he conocido y me ha sorprendido para bien, es una persona muy cercana que tiene una relación muy de tú a tú con los músicos y a la que le interesan todos los géneros, me encanta que me haya escogido para tocar con él. ¿Su música? Hay cosas de las letras y los temas que me gustan y cosas que no, prefiero no entrar", dijo en El Mundo.

Te venero es un tema inédito que recrea una conversación entre una madre y su hijo. C.Tangana y Rita Payés la interpretaron acompañados de banda y octeto de vientos y cuerdas.

El origen de su nombre artístico

A pesar de que su nombre real es Antón Álvarez Alfaro, su carrera artística ha estado ligada siempre al nombre de C. Tangana. Pero ¿de dónde proviene este apodo tan peculiar?

Lo cierto es que todo data de sus inicios junto al grupo Agorazein, donde coincidió con otros músicos importantes como Sticky M.A., Jerv, Agz., Fabianni e I-Ace. Por aquel entonces, él era conocido como 'Crema'.

La 'C' de su nombre no surgió hasta más tarde, heredada de su desconocido pseudónimo y acabó por juntarse con 'Tangana', un término procedente del primer disco de Agorazein, publicado en 2011 bajo ese nombre.

"Para entender lo de Tangana hay que escuchar ese disco (titulado 'C. Tangana')", aseguraba el artista, añadiendo que eligió esta palabra "por pura estética": "Al final quedó muy bien".

Su relación con C. Tangana y la creación de 'El Mal Querer'

Si hay otra relación que se le conoce a Rosalía que ha dado muchísimo que hablar, esa ha sido la que mantuvo con C. Tangana. Ninguno de los dos ha querido hablar nunca en público del noviazgo que tuvieron, pero tampoco han ocultado que estuvieron juntos.

C. Tangana y Rosalía se conocieron en 2016 gracias a un amigo en común, el productor y rapero Dano. C. Tangana había descubierto a Rosalía a través de las redes sociales y quedó tan fascinado con su voz que quiso trabajar con ella.

De esta manera grabaron su primera colaboración, Llámame más tarde, y repitieron con Antes que morirme, producida por Alizzz. En esta última canción la pareja ya había iniciado su relación y era habitual verlos juntos a través de Instagram Stories en sus respectivos perfiles.

Al año siguiente, e 2017, C. Tangana lanzó su álbum Ídolo y Rosalía acudió a la presentación, así como también se la vio en el concierto que el artista ofreció ese mismo año en Sonar Barcelona, sin saber todavía que ella arrasaría en otro escenario más grande de ese mismo festival un año después.

El Mal Querer, el disco que catapultó al estrellato a Rosalía, se gestó durante 2017 y Pucho tuvo mucho que ver en este disco. C. Tangana firma ocho de las 11 canciones que componen el disco por lo que es parte del éxito de la catalana.

Cuando el disco se convirtió en todo un éxito, algunos pensaron que la cantante se había inspirado en su noviazgo con C. Tangana, por lo que se rumoreó que habían tenido una relación tóxica de la que la cantante había salido muy mal parada.

En su primera entrevista en El Hormiguero, Pablo Motos le preguntó que quién le había hecho tanto daño para escribir estas canciones, a lo que ella respondió "Bueno, le doy las gracias el disco", por lo que alimentó aún más estos rumores. Pero lo cierto es que El Mal Querer está inspirado en la novela medieval Flamenca, en la que una mujer consigue liberarse de su maltratador.

Desde entonces, han habido infinitas teorías de que ambos se dedican mensajes ocultos en sus canciones, especialmente en las de Antón. Numerosos hilos en Twitter analizaban plano a plano sus videoclips, donde los usuarios veían referencias a Rosalía en todas partes.

Tanta fue la obsesión de la gente por continuar vinculándolos que el propio C. Tangana estalló en una entrevista: "O sea, 'una mujer vestida de rojo'. ¿Tú te das cuenta? Yo entiendo que la gente esté obsesionada con Rosalía. Yo lo entiendo perfectamente porque a mi me ha pasado. Pero hace cuatro o cinco años. Ahora la gente llega tarde a las cosas. En algún momento se os pasará, la gente dejará de ver a Rosalía en las manchas del gotelé".

Unos comentarios que no gustaron a los fans de Rosalía, y que tuvo que matizar después: Todo lo que digo de Rosalía en la entrevista de Rockdelux es respecto de la obsesión de los medios y los fans en encontrar conexiones y referencias en mis vídeos y canciones. Todo el mundo sabe que admiro la carrera de Rusa desde el día 1 hasta hoy. El hecho de que estéis dramatizando y sacando titulares demuestra vuestra obsesión con el morbo, ojalá algún día le prestéis esa atención a la música", sentencia.

El significado de 'El Madrileño'

Después de autoproclamarse como el Ídolo de una generación entera en el disco que incluye el hit que le hizo mainstream, Mala Mujer (antes no sonaba en las radiofórmulas) y de su sucesor Avida Dollars, el cantante rompía con esa imagen de rapero de barrio para enfundarse el traje castizo de su nuevo alter ego, El Madrileño.

A Silvia Cruz Lapeña, periodista de Vanity Fair, le habló de este desarrollo personal, que produciéndose de forma paralela a su éxito laboral es inevitable que se intuya en su música. "Nadie es la misma persona con 15 años que con 30, y yo trato de que conviva el artista con quien soy para sentirme a gusto, no en un disfraz. Cuando descubro quién quiero ser, me convierto en él. Luego, llega el desencanto. Y empiezas otra vez", dijo.

Sobre el significado que encierra el sonido de su último disco, Antón Álvarez lo ve como el nacimiento de un género propio. "Para mí, esto se ha convertido en un género musical propio y en la puerta abierta que me llevará a probar cosas nuevas. Así, pretendo también distanciarme de la figura de C.Tangana", contaba en una entrevista en el programa de Onda Cero Julia en la Onda.

C. Tangana ya venía avisando que su nuevo trabajo era "el disco de su vida". Una mezcla de sonidos puramente españoles, como la rumba o el flamenco, mezclado con muy buen gusto con toda la complejidad de melodías traídas de Latinoamérica. Sin duda, un trabajo de lo más arriesgado que podía salir o mu bien, o muy mal. Y a la vista está que El Madrileño le ha salido más que bien.

Su relación con Rocío Aguirre

Aunque el artista nunca habla sobre su vida privada y tampoco expone nada de ella, se sabe que empezó a salir hace alrededor de un año y medio con Rocío Aguirre. La joven, fotógrafa de moda y publicidad, nació en Chile pero ya lleva dos años viviendo en Madrid.

Pudimos verla en el documental que C. Tangana lanzó en marzo de 2020 con el título Vuelve a casa, en el se proyectaba su vida personal con el cantante. También en el videoclip de la canción Demasiadas Mujeres, pero ambas son apariciones puntuales. Rocío Aguirre prefiere estar detrás de las cámaras. De hecho, en una entrevista que concedió a la revista S Moda, Aguirre afirmó que a la persona a la que más había fotografiado era a su pareja.

La pareja se conoció en un bar dos semanas antes de que ella se volviera a su país natal, según aseguró Aguirre en la entrevista con S Moda. Aunque apareciese en el documental del artista, también reconoció que no le gusta que su relación sea pública. "Me gusta tener una relación sagrada. Incluso hemos decidido no trabajar juntos por lo mismo, para que no nos afecte nada externo".