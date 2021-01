Demi Moore escandaliza con su 'nueva cara': "Le ha quitado el puesto a Mario Vaquerizo"

El diseñador británico Kim Jones ha debutado con su primera colección de Alta Costura para la firma Fendi. Una colección que ha presentado en París y para la que había preparado un elenco de top models entre las que se encuentran Kate Moss, Cara Delevingne o Naomi Campell.

Demi Moore, amiga del diseñador, era la encargada de abrir el desfile por sorpresa. ¡Y menuda sorpresa! La actriz ha acaparado titulares de la prensa de medio planeta dejando en un segundo plano los preciosos diseños de la colección.

👉Gwyneth Paltrow y Demi Moore reivindican la belleza natural en una fiesta en la que se prohibió el uso del maquillaje

Con la frente completamente lisa, los ojos inexpresivos y una profunda línea marcada bajo sus mejillas, Demi Moore estrenaba "nueva cara" para tan importante ocasión.

Un rostro que ha revolucionado por completo las redes sociales, que no han tardado en llenarse de bromas y memes comparándola con el Joker, Mario Vaquerizo o varios personajes de películas de terror.

👉 Ester Expósito estalla contra los que aseguran que se ha operado la cara

Sin duda, un arriesgado retoque estético, aunque la actriz de 58 años nunca ha admitido públicamente que haya retocado su imagen. Es más, cuando en otras ocasiones se ha debatido en redes sociales sí se había realizado o no alguna cirugía estética, ella se apresuró en desmentirlo: "No me gusta la idea de someterse a una operación para controlar el proceso de envejecimiento. Es una forma de combatir tu propia neurosis".