La desgarradora vida personal de Eduardo Gómez: "Mi primera mujer me abandonó con mi hijo recién nacido"

A Eduardo Gómez la vida como actor le sorprendió por casualidad. En muchas ocasiones el intérprete ha contado que nunca se planteó formar parte de este mundo. Todo comenzó cuando acompañó a un amigo a un rodaje. Los responsables lo vieron, le pidieron que dijese unas frases y lo ficharon.

Este fin de semana el actor que dio vida a Mariano Delgado, el inolvidable padre de Emilio, portero de Desengaño 21 en 'Aqui No Hay Quien Viva', fallecía a los 68 años tras una larga enfermedad. Eduardo Gómez nos deja horas y horas de comedia, aunque en su vida además de risas hubo baches.

El actor relató hace un par de años cómo sucedió la separación con su primera mujer. "Me abandonó con mi hijo recién nacido. Me levanté y el niño estaba llorando, y vi una nota en la nevera", contó hace dos años en el programa de sociedad Sábado Deluxe.

Sin embargo, Gómez volvió a dar una oportunidad al amor cuando conoció a Jessica, una joven 37 años menor que él. "Íbamos por la calle y me decían si era mi hija. Yo contestaba que no, que era mi nieta", decía. La pareja terminó rompiendo, pero continuaron guardándose mucho cariño. "Ella no estaba preparada para las críticas", terminaba.

Eduardo Gómez y su hijo Héctor / Gtres

"Se nos ha ido este ser maravilloso, metrosexual, pensador y mente fría. Buen viaje, Edu, y gracias por tantos años de risas y de buen rollo. Eres historia de la comedia. Adiós, león", ha escrito Alberto Caballero, creador de la 'ANHQV' y 'LQSAV' en su cuenta de Twitter.