El desliz de Alejandro Sanz que critica la puesta en escena de Pablo López

Alejandro Sanz ha arremetido indirectamente contra Pablo López en sus redes sociales. El cantante ha dado un "me gusta" a un post que deja en duda la calidad de la puesta en escena del malagueño, y su desliz no ha tardado en hacerse viral.

Alejandro Sanz ha llamado la atención de los internautas con un último me gusta en redes sociales.

El artista madrileño ha interactuado con un post en el que un usuario de X criticaba la puesta en escena de Pablo López para reivindicar el papel de las mujeres en la música, a la que se les exige muchísimo más que a los hombres de la industria.

"Imagina ir a un concierto y que el artista tenga esta presencia escénica, luego las mujeres sirven temazos, outfit, coreo y c0ño y se les critica porque no hacen un salto m0rtal ¿?", ha escrito en su perfil, llamando la atención de Sanz, que parece que está de acuerdo con esta opinión y lo ha confirmado con un "me gusta".

Los usuarios no han tardado en percatarse de su like y han señalado que el intérprete de Looking for paradise estaba arremetiendo contra el autor de El Patio, algo que ha desconcertado un poco a los internautas, que no entienden el porqué de su beef a López.

Los fans del malagueño han salido en su defensa, señalando que no le hace falta un espectáculo de fuegos artificiales para ser bueno: bastan su voz, su guitarra y su querido piano.

Sin lugar a dudas, un gran desliz de Sanz en redes sociales.