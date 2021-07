Detenido en Estepona el hacker que publicó las fotos desnuda de Bella Thorne

Fue durante el verano de 2019 cuando Bella Thorne decidía poner punto y final al chantaje al que un hacker la estaba sometiendo con unas fotografías suyas desnuda. La propia cantante publicó las polémicas imágenes, que no estaban hechas para que viesen la luz, pero a la cantante no le quedaba más remedio que denunciar que había sido "amenazada" con sus "propios desnudos". Aunque esas fotografías ya no están disponibles en su perfil de Instagram, donde ella misma las publicó, la historia tiene por fin un final feliz.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha informado del arresto del hacker responsable del chantaje. Se trata de Joseph O'Connor, un ciudadano de Reino Unido de solo 22 años que ha sido arrestado en Estepona, provincia de Málaga. Entre sus cargos figuran temas relacionados con el hackeo de cuentas de Twitter, TikTok y Snapchat que pertenecían a empresarios, políticos y empresas.

La cantante ha compartido con sus seguidores su alivio tras conocer esta noticia. "Quiero darle las gracias al FBI por buscar incansablemente a la persona que hizo de mi vida y la de otros un infierno. Me he sentido violada muchas veces, pero pensé de verdad que no tenía una salida, así que tomé una decisión. Fue mi elección. Una decisión que no quería tomar, pero que tenía que afrontar porque no iba a pasar otro día sintiendo que alguien me estaba quitando mi cuerpo, mi alma, mi salud mental y mi amor y esperanza por el mundo. Así que gracias, FBI, por dar un paso en la dirección correcta y hacer que haya un tipo malo menos del que preocuparse", dijo.