El día que Eva Soriano casi se ahoga en El Palmar: "Me quedé dormida"

La relación de Eva Soriano con el agua es intensa. En el verano de 2021, la presentadora de Cuerpos especiales tuvo un incidente con una zodiac en Ibiza, y justo un año después volvió a sufrir un problema durante sus vacaciones en El Palmar (Valencia), donde su amiga Ana ya le advirtió que no se bañase más allá de la orilla.

La propia Eva Soriano relató lo ocurrido en Cuerpos especiales bajo un intenso titular: "El Palmar Fiasco". "Mis amigas trajeron una colchoneta con forma de delfín con la que estuve jugando todo el verano", empezó explicando sobre lo ocurrido en 2022. "Cuando hay poniente en El Palmar, hay olas. Entonces tienes que estar alerta porque no puedes avanzar hacia la orilla".

Sin embargo, cuando sopla el levante no hay olas y Soriano se metió con el delfín hinchable. Estaba tan a gusto que se quedó dormida. "Cuando me desperté, vi unos peces muy grandes y pensé: 'Qué raro, se asustarían con la gente en la orilla'". Al girarse, Eva vio que estaba por detrás de las boyas y le hizo señas a sus amigas, que llamaron a salvamento marítimo.

Por segundo año consecutivo, una zodiac tuvo que acudir al rescate de Eva Soriano.

Francisco, el socorrista de Eva: "Yo la vi la mar tranquila"

Francisco Moreno, el socorrista de El Palmar que rescató a Eva Soriano, habló en Cuerpos especiales para explicar su versión de los hechos. "Yo la vi en el delfín la mar de tranquila y pensé: 'Se vendrá a toma café conmigo allí a la playa'", bromeó.

Tras darle las gracias, Eva explicó que, por si ya fuera poco la aventura, en el rescate también pasaron cosas. "Yo no llevaba el bikini sujeto bien. Entonces, cuando me subí a la zodiac, se me bajó el bikini y lo primero que vio Francisco fue a mí en tetas. Yo estaba en shock, yo pensaba que iba a morir encima de un delfín", dijo.

Al final, Eva Soriano admitió que, justo después de rescatarla, advirtieron por megafonía que cuando hay levante no se puede sacar ninguna colchoneta al mar.