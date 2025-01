Diego Ibáñez, de Carolina Durante, explica la doble historia detrás de la letra de 'Normal'

Normal, la colaboración de Carolina Durante y Rosalía, ha traído consigo uno de los grandes chismes de la música pop actual. Para muchos fans no hay nada como desgranar los significados de las canciones, unas letras a las que con prestar un poco de atención terminas descubriéndoles el significado.

Cuando la canción vio la luz con el lanzamiento del disco Elige tu propia aventura, la sorpresa fue mayúscula. Rosalía ponía la voz femenina en el quinto tema del álbum y además no estaba firmada por ella, ni en el título ni en los créditos de interpretación. "Yo cuando le enseñé el disco a ella, seguía con el runrún de haber metido una voz femenina, y se lo dije. Ella me dijo que sí y me quedé en shock, al final es un favor que nos hace ella", explicó el vocalista en un podcast con Darío EmeHache.

Así, la canción se hizo realidad y dejó al descubierto el verso "te echaste una novia que es un poco rara / es un poco cuadro que se parezca a mí", una frase que canta Rosalía, pero que compuso el propio Diego Ibáñez. En cuanto el tema vio la luz, los fans lo tuvieron claro. Era, en un universo paralelo, Amaia recriminándole a Diego que su nueva novia se parecía un poco a ella... Refiriéndose a Carlota Cossials.

La líder de Hinds y el artista madrileño estuvieron juntos cerca de dos años, desde octubre de 2019 hasta abril de 2022. Antes, Diego tuvo un idilio con la de Pamplona que terminó —precisamente— en octubre de 2019.

Pero ojo, porque esta no es la única historia detrás del verso de la discordia. En la actualidad, Diego es la pareja de Pila Vila Tobella, la hermanísima de Rosalía, con la que comenzó una relación hace algo más de un año. Es decir, también tendría sentido que Rosalía le cantase a Diego que su novia se parece a ella... Porque es su hermana.

"No caí en absoluto en esa historia cuando la escribí", dice el vocalista en el podcast La Pija y la Quinqui, reconociendo que el doble sentido está más que justificado. "Sé de dónde viene esa frase, viene de otra historia", confirma Martín Vallhonrat Waldren, bajista.