Juanjo Bona vuelve al escenario que le vio crecer como artista para interpretar 'Últimamente'

Con tan solo 21 años, Juanjo Bona goza de una trayectoria que muchos artistas querrían tener. En gran medida, los talent shows han sido la escuela que le han reforzado en sus directos y en su faceta artística. Ha pasado un año y ocho meses desde que el artista natural de Magallón salió de la gran academia televisiva por excelencia. A partir de ahí, el zaragozano nos ha presentadoRecardelino, un álbum que combina pop, folk y costumbrismo, haciéndole un guiño a sus raíces.

Precisamente, Juanjo concluye su álbum debut con Últimamente, tema que cantó en la última gala de Operación Triunfo. Una actuación con la que se podría decir que cierra un círculo al regresar al formato que te catapultó al éxito. Acompañado de un coro y con una puesta en escena oscura, el intérprete de Me sabe mal se presentó al escenario del concurso con un directo casi celestial y que se evoluciona in crescendo tras bajarse de la estructura a la que estaba subido al inicio. Un espectáculo con el que evidencia su conexión con el público.

De su nuevo sonido a las próximas fechas de Juanjo Bona sobre los escenarios

Con un sonido pop rock, Juanjo Bona estrenó Así Soy Ahora, un nuevo tema el pasado mes de septiembre, demostrando otra cara de su faceta musical con claros guiños a sus allegados y a su tierra.

"Ojalá que no tengas lío/ Y te quieras venir conmigo/ Lo que más deseo/Es charrar con los abuelos/ Lo que quiero es quedarme en Magallón" expresa parte de la canción.

Ahora, el cantante de Moncayo continuará con la segunda parte de Tan mayor y tan niño, la gira con la que Juanjo Bona seguirá llevando lo mejor de su música a los escenarios de Salamanca, Valencia, Barcelona, Gijón, Madrid y Zaragoza.