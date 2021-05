La dolorosa experiencia de Dani Rovira: "No me está doliendo nada (guiño guiño)"

Dani Rovira ha publicado una imagen en su perfil de Instagram que ha dejado sin palabras a sus seguidores. Con una considerable mueca de dolor, el actor nos enseña el proceso de su "nueva experiencia" que está siendo un tanto dolorosa.

Rovira se ha puesto en manos del artista Asier Casares para su tercer tatuaje: "Ya es la tercera vez que me tatúo con él. Y esta tercera está siendo toda una experiencia. La vida es para los valientes, ¿verdad?", ha empezado el mensaje junto a la instantánea en la que se le ve echándose la mano a la cabeza y cerrando los ojos aguantando el dolor de la aguja.

Afortunadamente, el cómico todo se lo toma con humor y no ha dudado en hacer una broma también sobre esto: "Gracias @asier_tana_ink_ por tu talento y el cariño que le pones a cada trazo. Hermanito, qué suerte tenerte en mi vida. No me está doliendo nada (guiño, guiño), es que soy muy dramático para las fotos".

Por el momento, ni Dani ni Asier han mostrado el resultado de este tatuaje, que parece que se ha hecho en la parte alta del muslo. Una zona que también ha generado alguna que otra broma, como la del cómico Iñaki Urrutia, que no ha dejado pasar la posición arrodillada del tatuador frente a Rovira: "Claro, claro... un tatuaje..."

El primer tatuaje de Dani Rovira: la chancla de su madre

En más de una ocasión, el humorista ha recurrido al arte del tatuaje para hacer algunos de sus chistes. En 2015, Rovira desveló cuál había sido el primer tatuaje que se había hecho en su vida, uno muy particular y "temporal": "El primer tatuaje que tuve fue en la espalda, era en forma de chancla, me lo hizo mi madre y me duró diez días"

Más tarde, se hizo viral la imagen que compartió de un trasero con un bolsillo de pantalón tatuado en una de las nalgas: "Os recomiendo este tattoo para el verano, y así llevar la cartera por debajo del pantalón. ¡Cuidao con los manguis!"