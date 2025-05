Dua Lipa 'se cuela' en el Museo del Prado para ver su cuadro favorito

Después de dos noches de infarto en el Movistar Arena de Madrid, Dua Lipa ha vuelto a sacar su vena disfrutona en nuestro país. Esta vez, la artista ha aprovechado su estancia en la capital para visitar el Museo del Prado.

Y es que la intérprete de One Kiss es una apasionada del arte, y siempre que puede lo demuestra. Esta vez quería ver de cerca una obra muy preciada para ella: El jardín de las delicias. "Me siento muy afortunada de visitar esta noche el Museo del Prado y he podido ver uno de mis cuadros favoritos, de Hieronymus Bosch [El Bosco]. Increíble", ha expresado en redes sociales desde el propio museo.

Tal parece el amor de Dua Lipa por Madrid que en su cuenta de Instagram ha subido una serie de fotos disfrutando del museo y de la gastronomía. "Madrileña", ha escrito en la publicación.

La artista acaba de iniciar el tramo europeo de su gira mundial Radical Optimism, y como es habitual en ella, antes de dirigirse a su próximo destino (Lyon), ha decidido dejarse llevar por la cultura española.