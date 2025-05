Dua Lipa, madrileña de adopción: sus planes en la capital entre museos y restaurantes gourmet

Dua Lipa no solo vino a Madrid a cantar. Lo suyo con la ciudad —y con España en general— es algo más profundo, una historia de amor que se alimenta de pequeños gestos y que la artista ha reforzado durante su visita a la capital este mes de mayo. Tras sus dos conciertos sold out el domingo 11 y lunes 12 en el nuevo Movistar Arena, la cantante británica decidió quedarse unos días extra para disfrutar de Madrid como una madrileña más.

Ya durante sus conciertos en la capital dejó claro que lo suyo no era simplemente cumplir con el calendario del Radical Optimism Tour. Cantó Héroe de Enrique Iglesias el primer día y sorprendió con Me gustas tú de Manu Chao la segunda noche. Y no fue solo por quedar bien: lo hizo con intención, con acento cuidado y con una sonrisa de quien se siente en casa. Dua lleva tiempo mostrando cariño por nuestro país. Veranea en Ibiza, adora la comida española y no es raro escucharla soltando frases en español en entrevistas y directos.

Pero si algo ha demostrado esta semana en Madrid es que sabe saborear la ciudad más allá del escenario. Después de los conciertos, lejos de salir corriendo a su siguiente destino, decidió pasearse por algunos de los rincones más icónicos de la capital. Uno de los momentos más comentados fue su visita privada al Museo del Prado. Entre pinturas de Goya y Velázquez, Dua se detuvo especialmente ante El jardín de las delicias de El Bosco, su obra favorita. Grabó un vídeo desde la sala y lo compartió en redes.

A través de sus stories, también hemos podido verla disfrutando del sol de Madrid en terrazas y comentando lo mucho que le gusta sentirse como "una madrileña más". La cantante saboreó las delicias de La Sala de Despiece, uno de los restaurantes más top de la capital.

Más allá del museo y los paseos gastronómicos, ha tenido tiempo para encontrarse con otros artistas —como Tate McRae, compañera de gira, o Pedro Almodóvar, con quien compartió una foto en el backstage—, lo que demuestra que su vínculo con la cultura española no es pasajero, sino parte de una afinidad auténtica.