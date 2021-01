Dulceida muestra su rostro tras ponerse bótox: “Yo lo que me hago, lo digo”

Dulceida ha querido compartir con sus más de 2,8 millones de seguidores su último retoque estético: se ha puesto bótox en la frente . La influencer asegura que no tiene ningún problema en explicar qué retoques estéticos se hace, aunque también ha aprovechado para desmentir otros que dicen que se ha hecho y que no es cierto.

Dulceida: "No me gusta ninguna de las dos fotos, no sabría decir cuál es peor" / Dulceida: "No me gusta ninguna de las dos fotos, no sabría decir cuál es peor"

Aida Domenech, más conocida como Dulceida, es una de las influencers más conocidas de nuestro país. Su espontaneidad y naturalidad son las claves de su éxito y por eso siempre se ha mostrado sincera con sus seguidores.

Por ese motivo, Dulceida ha mostrado su último retoque estético, tal como hizo año y medio cuando se quitó las ojeras, un tratamiento que sigue manteniendo. Y en una de estas revisiones, la influencer ha aprovechado para inyectarse bótox en la frente y disimular las primeras arrugas de expresión en esta zona.

Al contrario del ácido hialurónico, que rellena las arrugas, el bótox paraliza de forma parcial el músculo, por lo que además de no marcar las arrugas ayuda a que no se hagan más profundas.

Dulceida muestra su rostro tras inyectarse bótox / Instagram @dulceida

👉 "Es maquillaje": Aitana responde con contundencia a quienes aseguran que se ha 'retocado' la cara

"Hoy me he puesto bótox, ya sabéis que yo lo digo. Ya sabéis que cuando la gente se hace retoques, que se notan mucho más, no lo dice", explica, aunque asegura que cualquier persona es libre de hacerse lo que quiera y no tiene por qué decirlo: "Todo el mundo puede hacer lo que le de la gana, que para eso es su vida”, aunque ella prefiere ser sincera.

Sin embargo, también aprovecha este vídeo de Instagram Stories para aclarar algunos retoques que se dice que se ha hecho, pero que no es cierto: “Ni pómulos, ni labios, ni nada de nada. Ya sabéis que yo lo que me hago lo digo. También creo que las mujeres, cuando nos hacemos mayores, sabemos sacarnos más partido y yo me veo mucho mejor ahora”, concluye.