"Es maquillaje": Aitana responde con contundencia a quienes aseguran que se ha 'retocado' la cara

Aitana tuvo que cancelar su anterior visita a El Hormiguero por culpa del coronavirus, una experiencia que le llevó también a cancelar otras citas con sus fans y de lo que no ha dudado en hablar con Pablo Motos.

Sin embargo, a pasar de la entrevista que la artista ha dado en el programa de Antena 3, donde ha revelado curiosidades de su nuevo disco 11 Razones, ha hecho un llamamiento a la importancia de la educación sexual en la escuela, y ha sacado a relucir el buen humor que le caracteriza, Aitana ha tenido que hacer frente a los haters que comentaban su "cambio" de aspecto en redes sociales.

"Jamás me he sometido a ninguna cirugía estética ni me he inyectado nada. Es maquillaje. Igualmente que cada quien haga lo que quiera con su cuerpo, faltaría más", escribía Aitana en su Twitter. Un comentario apoyado por una legión de fans, que además no dudan en recordarle que no tiene por qué "dar explicaciones a nadie".

"La gente de verdad que pesada estás preciosa como eres y si te lo hicieras en algún momento a nadie le tendría que importar lo importante es que cada uno esté a gusto con su cuerpo", cometaba @ross2224; "Aitana, son haters, pasa de ellos, haznos caso a nosotros que te ponemos cosas mucho más bonitas", escribía @agonias12; mientras que otros usuarios como @xflorixx le recordaban que "no tienes que dar explicaciones! Quien te ama, no las nececita & quien no te ama/no te agrada no las cree! Eres hermosa por fuera&más aún por dentro!".

Durante su visita a El Hormiguero, Aitana aprovechaba para presentar su nuevo disco, comentando que "ocho de las canciones las hice en cuarentena", además de afirmar que todo el álbum gira en torno a las relaciones tóxicas: "Si alguien se siente identificado con todas las canciones de 11 razones, está ante una relación que no está funcionando", aseguraba.

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN SEXUAL

Pablo Motos quiso preguntarle a Aitana por sus palabras sobre la educación sexual: "Dijiste en las redes sociales que sería imprescindible que los niños tuviesen en la escuela educación sexual. ¿Por qué?", a lo que la cantante respondió entre risas: "Mi padre me dijo: '¿para qué te metes en esas movidas?'".

"Ya sé que quizá cuando te ve tanta gente es mejor no dar estas opiniones, porque no quiero adoctrinar a nadie, que cada uno tenga su propia opinión. Pero es verdad que yo considero que sí deberíamos impartir una asignatura de educación sexual", comentaba.

"No sé si muy temprano pero sí en algún momento de nuestra educación. Ahora los niños pueden coger cualquier ordenador y ver lo que quieran porque tenemos Internet. Me refiero al porno. Incluso los propios actores y actrices porno dicen que no es real, pero tienes que explicarlo. Si tú no explicas cómo funciona todo al final se puede confundir esa ficción con la realidad", aseguró la cantante.

AITANA IMITA A RAJOY

"Nunca me ha salido esa ese, ¿me ayudas?", confesaba a Motos cuando este le pidió que imitara a Rajoy. "No os riais de mí", dijo entre risas, antes de atreverse con la imitación, que Piedrahita pudo adivinar sin problemas: "Estas navidades, familiares, alcaldes, amigos y no sé qué más".

AITANA Y SU EXPERIENCIA CON EL CORONAVIRUS

.

Además, Aitana habló de su experiencia con el coronavirus: "Ibas a venir antes del estreno del disco pero pillaste COVID-19", le recordó Pablo Motos. "Estoy bien, por suerte no tuve ningún síntoma. Solo se me fueron el gusto y el olfato unos días y los recuperé pronto", asegura. "Por lo menos ya lo he pasado y, por suerte, muy bien".