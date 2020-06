Dulceida muestra en 'Zapeando' la foto que no se atreve a subir a Instagram

Dulceida ha visitado el plató de Zapeando para hablarnos de la nueva temporada de Top Photo , un programa presentado por Lorena Castell . Pero además, la influencer se marca un baile de TikTok con Cristina Pedroche y nos enseña una foto que no se ha atrevido a subir a Instagram por ser un "superfail".

Dulceida es una de las influencers más espontáneas que no tiene problema en publicar también las fotos en las que no sale tan favorecida por haberla pillado en mitad de un movimiento o haciendo una mueca.

Por eso, Anna Simón quería saber si además de estos 'fails' hay algunas fotos que nunca publica por ser un 'super-fail'.

En ese momento Dulceida saca su teléfono y se va directamente a la carpeta de "Eliminados" para mostrarnos una foto de una sesión reciente que no se ha atrevido a subir porque considera que sale muy mal.

Con la naturalidad que le caracteriza, no solo la muestra a cámara si no que hace zoom en su cara para que veamos un primer plano: "Como soy tan expresiva y no paro de moverme siempre tengo fotos así", bromea.

Además, Dulceida se unió a Cristina Pedroche para demostrar por qué son las reinas del TikTok con un divertido 'country challenge'.