Sonia Ferrer ha pasado un fin de semana difícil de olvidar, y no precisamente para bien.

“Ahora mismo debería estar contigo, cerveza en mano (vino para mí), riéndonos de nuestras hazañas mientras aprovechamos para hacer terapia. Eso de yo te doy consejos a ti y tú a mí y luego no hacernos ni puñetero caso de lo dicho. En lugar de eso, estoy intentando recomponerme para ir al tanatorio a despedirme de ti”, escribió en Instagram, al compartir una serie de fotos de ambos y la última conversación que tuvo con Guillermo.

- "¿Sábado? ¿Comer? ¿Tarde? Prefiero a noche", le propuso el amigo.

- "¿Cenamos el sábado? ¿Merendamos? Lo que quieras", le planteó la presentadora.

- "Merendar, ferpecto", cerró la conversación.

Su hija, operada de urgencia

La triste e inesperada noticia llegó el mismo fin de semana en que su hija Laura, de 11 años, tuvo que ser operada de urgencia por una aparatosa caída por la que se ha roto el codo.

"Ayer salí del tanatorio corriendo porque tenían que operar de urgencia a mi hija que se había caído y se había roto el codo. Gracias los cirujanos y los enfermeros por ser más que héroes", contó el domingo a través de Instagram Stories, donde agradeció el cariño y apoyo recibido tanto ella como su hija.

"Os quiero a todos. ¡Qué de mensajes bonitos y llenos de buenos deseo me escribís! No sé como agradecéroslo. Quiero que sepáis que leo todos los mensajes aunque no pueda contestar siempre y me siento muy afortunada", añadió.

Cáncer de huesos con 15 años

Sonia Ferrer fue noticia el pasado septiembre al revelar que con 18 años le diagnosticaron cáncer de manera tardía. "Me dijeron que tenía un dolor imaginario y que solo quería llamar la atención", escribió al día siguiente de la muerte de la periodista y fotógrafa Olatz Vázquez.

"Yo tenía 15 años y un tumor de hueso en la columna que me estrangulaba la médula. Una supuesta eminencia en traumatología le dijo a mi madre que tenía un dolor imaginario y que solo quería llamar la atención. Lo que empezó siendo ocasional, se volvió diario", escribió sobre la enfermedad que le acabaron diagnosticando con 18. "El tumor era demasiado grande para que el riesgo de tocar la médula al quitarlo no fuese casi inevitable. Acabó todo bien".