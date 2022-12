Emily Ratajkowski y Pete Davidson rompen al mes de empezar su relación

Emily Ratajkowski y Pete Davidson han roto. Una ruptura que ha sido igual de sorprendente que la noticia de su noviazgo, hecho público hace tan solo unas semanas.

Algo que, teniendo en cuenta que las relaciones del cómico no superan el año de duración, tampoco ha sido muy inesperada.

La noticia de este nuevo romance surgió a mediados del mes de noviembre, cuando una fuente anónima lo reportó a @deuxmoi, una cuenta especializada en cotilleos de famosos. El informante aseguraba que Pete y Emily fueron vistos juntos en una cita en Brooklyn, Nueva York, y que "iban cogidos de la mano y todo".

Esto ocurría después de la ruptura de Pete Davidson con Kim Kardashian y del divorcio de Emily Ratajkowski con su marido Sebastian Bear-McClard.

Ahora ha sido el portal Page Six el que ha confirmado la ruptura, y además ha asegurado que ambos podrían estar ya teniendo citas con otras personas.

Pete Davidson y Emily Ratajkowski // Getty

De hecho, hace una semanas, Pete y Emily acudieron juntos a un partido de la NBA. Paralelamente, el humorista fue visto en esas fechas quedando con la actriz Chase Sui Wonders, su compañera de reparto en la película Bodies Bodies Bodies.

Por su parte, Emily fue vista en una cita con su ex, DJ Orazio Rispo, y también fue pillada besando al artista Jack Greer. Además, la modelo ha confesado recientemente en su podcast, High Low with Em Rata, que se ha abierto un perfil en Raya, la app para ligar de famosos.

Emily ha asegurado que tomó esta decisión después de beberse una copa de vino, y que ya le han pedido solicitud de amistad varias personas famosas. "Me han contactado algunas mujeres, lo cual es muy emocionante. Aunque no sé si voy a encontrarme con una chica que me guste aquí". ha explicado en un artículo para The Independent, donde ha narrado su experiencia.