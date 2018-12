Taylor Swift cumple 29 años, ¡repasamos su carrera!

Taylor Swift nació hace 29 años en Pensilvania, donde creció en una granja. Su familia cultivaba árboles de Navidad. Desde bien pequeñita mostró un gran interés por las letras y la música country. A sus 14 años se instaló con su familia en Nashville y allí escribió algunos temas para compositores de la zona. Pronto le ofrecieron un contrato discográfico, lo que supuso su salto al mundo profesional.

Su primer álbum se bautizó como su nombre, Taylor Swift, y salió a la luz en el año 2006, donde mezclaba música country con pop más juvenil. 'Tim McGraw' fue el primer sencillo de Taylor Swift, que se entró en el top 10 de Billboard Hot Country Songs. El verano de 2008 lanzó el EP 'Beautiful Eyes', que en su primera semana vendió 45.000 copias.

'Fearless' llegó en 2008 como segundo álbum, formado en su totalidad por canciones co-escritas por ella misma. 'Love Story', single del disco, se convirtió en viral y provocó que la cantante apareciese por primera vez en Saturday Night Live.

Su primera gira llegó en 2009, donde recorrió Canadá y Estados Unidos en seis meses. Un año después, en 2010, Swift anunciaba su tercer álbum, 'Speak Now'. 'Mine' fue el buque insignia de este disco, a partir del cual llevó a cabo su primera gira internacional en 2011. Ofreció 111 conciertos en 18 países. ¡Wow!

En 2012 dos de sus canciones formaron parte de la banda sonora de la película 'Los Juegos del Hambre', 'Safe & Sound' y 'Eyes Open'. El cuarto disco fue 'Red', con 'We Are Never Ever Getting Back Together' como single.

Sin embargo, su verdadero salto a la fama mundial fue en 2014 gracias a su disco '1989', y temazos como 'Shake it Off' y 'Blank Space', que llegaron al número 1 de la lista Billboard Hot 100. Se llevó el Grammy a Disco del Año. Con solo 25 años obtuvo el galardón de MTV de Mejor Vídeo Musical por ‘Bad Blood’, en la que incluye su pequeño beefeo con Katy Perry. En total, ha ganado 11 American Music Award y 7 Premios Grammy.

'Reputation', su último álbum, ha vendido más un millón de copias. Con el tema 'Look What You Make Me Do', la cantante se defiende en la guerra mediática con Kanye West y Kim Kardashian, que provocó su descrédito público y a que todos sus haters (y fans de KimKar) la acosaran de 'serpiente'. Ella hizo de este reptil su símbolo para esta nueva etapa y consiguió resurgir de sus cenizas, demostrando estar por encima de las críticas y los rumores infundados.

Esta batalla comenzó en 2009, cuando Kanye West se subió al escenario de los MTV Video Music Award en pleno discurso de agradecimiento de Swift para decir al público que ese premio se lo merecía Beyoncé. A partir de ahí, todo han sido acusaciones y mal rollo entre los artistas. En el tema de West 'Famous', el rapero le dedica un verso: I made that bitch famous / Yo hice famosa a esa p**.

Entre sus parejas conocidas están el actor Taylor Lautner, el actor Jake Gyllenhal, Harry Styles de One Direction, el DJ Calvin Haris, el actor Tom Hiddelson y el que actualmente es su pareja, el actor Joe Alwyn.