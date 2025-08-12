"Me estaba haciendo cosquillas": Jennifer Lopez, sorprendida por un insecto en su cuerpo en pleno concierto

Poniendo el broche de oro a su gira Up All Night: Live in 2025, Jennifer Lopez lo estaba dando todo en su última parada por en Almaty, Kazajistán, cuando un enorme insecto apareció en escena y le robó el protagonismo.

Su gira, que comenzó el 8 de julio en la ciudad gallega de Pontevedra, está protagonizada por los grandes éxitos de su carrera como On The Floor, Ain't Your Mama o Let's Get Loud, convirtiendo a los clásicos de su trayectoria en los protagonistas de la noche. Aunque no faltaron canciones más recientes como All I Have y composiciones inéditas como Wreckage of You —que estrenó en su primera parada de la gira—.

Envuelta en brillo y rodeado de su grupo de bailarines, con coreografías espectaculares, JLo sigue demostrando a sus 56 años que es toda una reina del pop.

La profesionalidad de la artista no pasó desapercibida en su último concierto. La neoyorkina se despidió de sus fans internacionales con una gran sorpresa, pero esta vez ¡No fue planeada! Mientras cantaba una de sus baladas, un gigante insecto comenzó a trepar por su torso hasta llegar al cuello.

Con la espontaneidad que la caracteriza, lo cogió con una de sus manos y lo lanzó un lado del escenario mientras sonreía, se rascó el cuello y posteriormente dijo: "Me estaba haciendo cosquillas".

Este momento no solo no pasó desapercibido en el concierto, sino que también se está popularizando en redes sociales, admirando la calma con la que la cantante mantuvo la situación: "Lo manejó muy bien debo decir", "Me pasa eso y me desmayo", son algunos de los comentarios que están dejando los internautas.