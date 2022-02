Estas son las canciones que más despistan al volante

Te interesa Kanye West exige a Billie Eilish una disculpa para Travis Scott

Un estudio de Pass Me Fast, una autoescuela británica revela cuáles son las canciones que más distraen a los conductores mientras están al volante.

El estudio concluye que hay cuatro canciones que se llevan la palma. En primer lugar estaría la canción Hey ya , de Outkast. En segundo término, Mr. Brightside, de The Killers. Le sigue otras canciones como Empire State of Mind, de Alicia Keys y Can't Stop de los Red Hot Chilli Peppers.

Pero, ¿cómo han podido concluir que son estas las canciones que más despistan al volante? Pues siguiendo tres patrones: la energía de la canción, su carga emocional y lo bailables que puedan resultar.

Por otra parte, el estudio también ha querido mencionar una lista de canciones que, justamente, siguiendo las mismas variables despistarían menos. Teniendo en cuenta los tres factores, los investigadores han concluido que las canciones que poseen un alto puntaje de distracción tienen mucha energía y están cargadas de emociones. Sin embargo, estas poseen poca capacidad de baile. En este apartado irían canciones como Love Yourself de Justin Bieber y Bad Guy de Billie Eilish.