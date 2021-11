Estos son los tatuajes de Lady Gaga, su significado y cómo los oculta

La moda del tatuaje también ha llegado al mundo de la música y son muchos los artistas que han apostado por llenar su piel de dibujos con sorprendentes historias. Lady Gaga es, sin duda alguna, uno de los máximos exponentes de la tinta en el mundo de Hollywood, y así lo ha demostrado, luciendo sus espectaculares tatuajes allí donde va.

Sin embargo, al contrario que muchos otros artistas, la cantante estadounidense solo tiene un lado de su cuerpo tatuado, el izquierdo. ¿El motivo? Su padre le pidió que tan solo tatuara un lado de su cuerpo. Así, tal y como explicaba la cantante, su lado tatuado representa su espíritu ‘Gaga’, mientras que el lado sin tatuajes hace referencia a su espíritu más ‘Lady’.

A pesar de su amor por todos los tatuajes que luce, la cantante tampoco ha tenido reparo a la hora de ocultar en diversas ocasiones sus tatuajes más visibles.

Lady Gaga ha usado su piel para mostrarnos algunas de las inspiraciones más importantes de su vida: desde su familia, hasta la música, pasando por su libro favorito, sus símbolos más especiales y un error de borracha que acabó enmendando.

Te explicamos cuáles son los tatuajes de Lady Gaga, cuál es el significado de cada uno de ellos y cómo consigue ocultarlos.

El símbolo de la paz

La paz y la serenidad son clave en la vida de Lady Gaga. La cantante ha decidido incluir el símbolo de la paz en su muñeca izquierda, inspirado en el músico John Lennon, para representar su lucha constante por la igualdad y la paz.

Cita de Rainer Maria Rilke

Uno de los tatuajes más visibles de Lady Gaga no es otro que la frase que lleva tatuada en su brazo izquierdo. Se trata de una cita de Cartas a un joven poeta, uno de los libros favoritos de la artista, escrito por el filósofo alemán Rainer Maria Rilke.

"En la hora más profunda de la noche, pregúntate a ti mismo si morirías si te prohibieran escribir. Y mira profundamente en tu corazón donde se extiende tus raíces, la respuesta, y pregúntate, ¿debo escribir?", se puede leer en este tatuaje.

Homenaje a su padre

Lady Gaga mantiene una relación muy estrecha con su padre, Joe Germanotta. Es por ello que, tras una complicada operación de corazón a la que tuve que someterse su progenitor, la cantante decidió tatuarse en su hombro la palabra "dad" (papá) encerrada en un corazón como homenaje a su padre.

El símbolo de sirena

Si hay algo que levante verdadera pasión a Lady Gaga es el mundo de las sirenas. La cantante tiene claro que, si pudiera, en otra vida habría querido ser una sirena. Así se presentó también en el videoclip de You & I, donde dio vida a la sirena Yuyi.

Sin embargo, relacionado con el mar, la artista lleva tatuada un ancla, relacionada con su ser mitológico favorito.

Un ratón por su hermana

Gaga también mantiene una gran amistad con su hermana, Natalie, diseñadora de moda. La cantante la suele recordar habitualmente y es por ello que decidió tatuarse un símbolo atribuido a su hermana, a la que ella ha apodado cariñosamente 'mouse' (ratoncillo).

Así, la cantante optó por un dibujo de un ratón con una aguja, al igual que los simpáticos amigos peludos que acompañaban a Cenicienta en la película de Disney, y representar así su auténtica pasión por la moda.

Tatuaje del ratón de Lady Gaga. // Twitter

Sus raíces italianas

La artista lleva la imagen de un pequeño querubín renacentista, un tatuaje que conecta a Gaga con su familia italiana y con el mundo del arte.

Amor por las flores

La artista estadounidense siente auténtico amor por las flores. Es por ello que decidió tatuarse dos de sus favoritas en su cuerpo: en su hombro izquierdo, presume de unas enormes margaritas, mientras que las rosas de su cadera izquierda representan su amor por la naturaleza y están hechas por la famosa Kat Von D.

Superviviente de abusos sexuales

Lady Gaga también tiene un tatuaje para recordarle una de las peores experiencias que ha vivido: a los 19 se quedó embarazada tras sufrir una violación. Desde entonces, la cantante ha sido muy crítica con la violencia machista y ha hablado sin tapujos de lo que es ser una superviviente de estos abusos sexuales.

En su canción Till It Happens To You, Gaga reflexiona sobre este tema y, para representar esta lucha, también quiso tatuarse un símbolo abstracto que representa a los supervivientes de los abusos sexuales y que muchas víctimas de este tipo de ataques también tienen en su piel.

Conexión con Japón

La conexión de Lady Gaga con la cultura asiática es más que evidente. Así, la cantante decidió tenerla siempre en cuenta, tatuándose la frase 'Tokyo Love' en su hombro.

Sus tatuajes más musicales

Mother Monster y Little Monsters

Está claro que los fans son una parte muy importante de la vida de Lady Gaga. Es por ello que la cantante ha querido tenerlos siempre presentes y no ha dudado en tatuarse pensando en ellos.

De hecho, como homenaje a ellos, apodados 'Little Monsters', decidió tatuarse este apodo en su piel junto al que a ella misma se le ha dado desde su fandom: el de ‘Mother Monster’. Y es que Lady Gaga siempre ha presumido de sus imperfecciones y las ha exhibido sin problema y también ha decidido contar esa historia de tinta.

Su disco más especial: un unicornio

Otro de los tatuajes más visibles de Lady Gaga es el que tiene en el muslo izquierdo y que representa a un unicornio. Este dibujo simboliza el álbum Born This Way, que marcó un antes y un después en la carrera de la cantante, convirtiéndose en uno de los más aclamados de su carrera y, en definitiva, en un disco mágico, como un unicornio.

Joanne y Artpop

Además de Born This Way, la cantante tampoco ha dejado a dos de los álbumes que más alegrías le han dado a lo largo de su carrera. Así, en su cuerpo también ha incluido Joanne y ARTPOP como recordatorio de los discos que han marcado su trabajo como artista.

David Bowie

La cantante también ha incluido en su costado izquierdo un dibujo muy realista de una de las mayores inspiraciones que ha tenido como artista musical: el retrato de David Bowie.

Haus of Gaga

Lady Gaga también mantiene una estrecha relación con todo el equipo artístico que tiene detrás de su imagen y de su música. De hecho, la cantante lleva tatuada la palabra ‘Haus’ en homenaje a todos los técnicos que la ayudan en su día a día, a los que llama cariñosamente 'Haus of Gaga'.

Paws Up

En referencia a sus fans, la estadounidense también lleva tatuado en su costado izquierdo el símbolo de Paws Up, una garra que representa la lucha, la fuerza y la valentía.

El tatuaje 'Paws Up' de Lady Gaga // GTRES

Río

Brasil también está presente en la piel de Lady Gaga y, por ello, la palabra Río, en referencia a la ciudad brasileña, tampoco puede faltar. Este tatuaje reúne las firmas de tres fans de la artista y la i, sustituida por una cruz, alude a la estatua del Cristo Redentor, donde tuvo lugar uno de los conciertos de su gira ‘Born This Way Tour’.

Además, la cantante también llegó a afirmar que el tatuaje tenía un toque y gusto carcelario que le resultaba de gran agrado estético. "El tatuaje representa cómo la música me une a los fans", declaró al presentarlo públicamente.

Trompeta de Miles Davis

La trompeta de Miles Davis es uno de los pocos tatuajes que la cantante sí ha decidido incluir en su lado derecho del cuerpo. Este tatuaje conecta con su lado más refinado, pues se trata de un dibujo realizado y firmado por el propio Tony Benett, artista con el que Lady Gaga mantiene una gran amistad y con el que ha lanzado dos álbumes de jazz: Cheek to Cheek (2014) y Love For Sale (2021).

Recuerdo de 'Ha nacido una estrella'

Su primer papel como protagonista en una película también ha marcado una época. El actor y director Bradley Cooper apostó por la cantante para dar vida a Ally en Ha nacido una estrella y la cantante ha inmortalizado su salto a la gran pantalla con uno de los tatuajes más grandes que posee.

Se trata de una rosa con las palabras La vie en rose que ocupa toda su espalda. De hecho, con esta canción pretende hacer referencia al tema de Edith Piaf que la artista canta en la película.

El tatuaje que fue "un error de borracha"

El último de los tatuajes que Gaga ha compartido en Instagram tiene mucho que ver con un grave error que cometió mientras estaba borracha: se había tatuado un pentagrama musical con cuatro notas que hacían referencia a su nombre (Gaga). El verdadero problema, sin embargo, estaba en el diseño de este tatuaje, que contaba con cuatro líneas y no con las habituales cinco. Así, la artista decidió tatuarse de nuevo para añadir la quinta línea en el dibujo.

"Qué crisis musical de borracha. He estudiado teoría musical... esto es lo que sucede cuando bebes y te tatúas", justificó la cantante, que afirmó que "demasiados tequilas" le habían hecho olvidar esa quinta línea del pentagrama.

¿Cómo oculta Lady Gaga sus tatuajes?

A pesar de su gran amor por los tatuajes y de que se han convertido en una parte importante de sus looks, Lady Gaga también ha querido ocultarlos en diferentes ocasiones... ¡y vaya si lo ha hecho!

Durante la gala de los Globos de Oro en 2016, la cantante lució con escote en la espalda que dejaba al descubierto sus hombros... y donde no había rastro de los diseños de los que tanto ha presumido durante años en las galas y conciertos.

Lady Gaga aparece sin tatuajes // GTRES

También la hemos visto haciéndolo durante su encuentro con el Príncipe Carlos y Camilla Parker-Bowles en Londres, donde lució un sencillo vestido de escote halter que dejaba al descubierto sus hombros brazos, sin tatuajes también.

Para ocultarlos, la cantante no ha utilizado ningún método de borrado, sino que ha hecho uso del conocido maquillaje de cuerpo, que con una buena cobertura ha conseguido ocultar los diseños más extravagantes de la estrella musical. Y están tan bien cubiertos que parece como si nunca se hubiera tatuado.