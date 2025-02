La fantástica reacción de Taylor Swift cuando el público de la Super Bowl la abuchea

No hubo victoria para los Kansas City Chiefs este año en la Super Bowl. El equipo de Travis Kelce se fue con las manos vacías ante la victoria de los Philadelphia Eagles, pero lo que no faltó fue el apoyo de Taylor Swift. La cantante, que se entrega al máximo en cada partido, acompaña a su chico siempre que el trabajo se lo permite. Y la final de la NFL de este año no iba a ser menos.

La de Pensilvania disfrutó del espectáculo deportivo junto a la rapera Ice Spice y las chicas de la banda Haim desde la grada, donde siguió minuto a minuto las jugadas de los Kansas City. Las cámaras del estadio la enfocaron varias veces, y una de ellas se ha vuelto viral por los abucheos del público, que empezó a pitar cuando el rostro de Taylor salió en pantalla.

Ella, tranquila y sin sofocarse,dedicó una mirada pausada y esbozó una sonrisa irónica, como si no le importara lo que estaba ocurriendo. Una reacción que han aplaudido todos sus seguidores, que denuncian el acoso a la que la cantante está sometida por parte de la afición. No es la primera vez que la hacen responsable de una derrota, ya que cuando comenzó a salir con Kelce muchos se lanzaron a comentar que ella "lo estaba distrayendo" de sus dotes en el campo.