La fecha en la que Rosalía confirmó que había roto con Rauw Alejandro y nadie se dio cuenta

Todos achacaban el evidente cansancio de Rosalía al desgase por llevar más de un año fuera de casa con el Motomami World Tour, pero había algo más.

Su relación con Rauw Alejandro se tambaleaba y nadie se dio cuenta. Pero hay señales y evidencias que dejan claro que algo no iba bien entre ellos.

Giro de guion el 9 de julio en Francia

Viéndolo con la perspectiva que otorga el tiempo, encontramos una fecha clave.

Sus palabras en Le Barcarès, el festival francés donde actuó el pasado domingo 9 de julio, dan sentido a lo que hemos conocido 15 días después. Rosalía y Rauw Alejandro habían separado sus caminos y existe un vídeo que lo demuestra.

Desde que Rosalía sacó el EP con Rauw Alejandro RR e introdujo Besoen el setlist, la cantante siempre le dedicaba unas palabras de amor antes de cantar su colaboración más romántica.

Pero algo cambió ese día. En vez de dirigirse y mencionar a Rauw, hizo un discurso sobre la fugacidad del amor y dedicó la canción al público.

"El amor siempre viene y va, y es algo que no puedes buscar, pero qué suerte cuando te encuentra, cuando viene y te sientes llenito por dentro, como que no te falta nada. Pero hoy, tengas este feeling o no lo tengas, esta canción es para ti".

Solo un mes antes, durante su paso por el Primavera Sound de Barcelona, Rosalía se deshizo en palabras de amor hacia su chico.

Dijo ante el público que le echaba de menos y que ya había visto la imitación que había grabado en TikTok. "Te mato.. Ya te vale. Te extraño.Ojalá estuvieras aquí conmigo, te amo", pronunció.

Han pasado menos de dos meses de de aquella declaración en su ciudad natal y lo que está claro es que los tiempos no cuadran

El puertorriqueño asegura que "hace meses" que rompieron su compromiso... Pero las pruebas dicen lo contrario.