Fernando Tejero se emociona al recordar lo que sufrió por ser homosexual: "Sigo teniendo miedo"

Fernando Tejero está en plena gira con Camino al zoo, una obra de teatro que trata las consecuencias de no mostrarte tal cual eres. Y el actor ha aprovechado su visita a El Hormiguero para comentar que él, durante 27 años de su vida, fingió ser alguien que no era.

El de Córdoba ha contado que estuvo mucho tiempo fingiendo que era heterosexual: "Viví en una época en la que te señalaban con el dedo, donde viví el bullying en la escuela, en la calle y en todos los sitios".

"Llegué a los 27 años y seguí sin decirlo [su sexualidad], hasta que llegué a la Escuela de Arte Dramático donde te enseñan a ser cómo eres y fue la primera vez que dije que soy homosexual", ha relatado. Pese a irle bien el momento de declararse, tenía muy interiorizado lo que vivió de pequeño, "juzgado por la sociedad".

Tejero se ha emocionado al pensar que "a día de hoy diga pasando eso". "Yo también tengo miedo porque quién te dice que no te van a salir cuatro ensaltados en la calle y te dan un palizón".

"Falta amor en el mundo, creo que estamos cada vez más ausentes de eso", ha reflexionado el actor de Aquí no hay quien viva. Así, ha recordado también que cuando contó que era homosexual recibió mucho agradecimiento de niños a los que sirvió de referente.

Ante el testimonio del actor y su preocupación por la intolerancia en la libertad sexual, Pablo Motos le ha pedido que lance un mensaje a todos los que se puedan sentir representados con su mensaje.

"Que la gente sea valiente, se sienta libre y se pronuncie tal y como es. Si la familia te quiere te querrá siendo como eres, y hasta que uno no dice tal cual es, uno no es libre. Lo digo yo que durante mucho tiempo no lo he sido, y pasa muchísima factura", ha compartido, visiblemente afectado.