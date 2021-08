El 'fichaje' de Drake por el Barça emociona a Memphis Depay

"Tengo un presupuesto emocional que no puedo superar", con esta misteriosa fraseDrake ha revolucionado a sus millones de seguidores en Instagram. Y no precisamente por intentar descifrar qué quiere decir, sino por la imagen que lo acompaña.

En plena carcajada, Drake es inmortalizado sentado frente a una mesa en la que se ve una especie de cóctel, mientras luce la camiseta de la equipación del F.C. Barcelona.

Probablemente, el rapero es seguidor del fútbol y admira al equipo blaugrana, pero esta imagen no ha podido evitar desatar un buen número de comentarios fantaseando con la incorporación de Drake en la plantilla.

El propio Memphis Depay, delantero del Barça, ha compartido esta imagen con un: "Un momento… @FCBarcelona acabamos de fichar a Drake?🔥🔥🔥"

"¿Ves que me esté riendo?", comenta otro usuario con uno de los famosos selfies de Piqué.

Rare L this is not it pic.twitter.com/t8ZnQH41AZ