La emotiva carta del padre de Miley Cyrus, Billy Ray, para intentar recuperar la relación con su hija

Miley Cyrus y Billy Ray Cyrus en la presentación de 'Hannah Montana: The Movie' en abril de 2009. | Getty Images

Miley Cyrus no quiere saber nada de su padre, Billy Ray Cyrus, desde que dejó a su madre para casarse con una chica de 30 años. La artista ha dejado claro que su relación con el cantante country está rota , sin embargo, él ha emitido una emotiva carta para intentar recuperarla.

"Muchas gracias a todos. No creo que me haya olvidado de nadie, pero puede que sí me haya olvidado de la ropa interior", dijo Miley Cyrus en la pasada ceremonia de los Grammy en febrero después de solo mencionar a su madre, su hermana Brandi y su novio Maxx Morando.

Una ausencia era muy evidente, su padre Billy Ray Cyrus.

A finales de 2022, la cantante rompía todos los lazos con su padre después del divorcio con su madre. Ella sintió que él la había utilizado cuando solo era una adolescente consiguiéndole el papel protagonista en Hannah Montana, lo que comportaría que él ganara mucha más fama y dinero.

Todo se tensó más aún cuando Billy se casó con Firerose, una joven artista con la que se llevaba 30 años.

Durante estos años, el cantante country ha intentado acercarse de nuevo a su hija, sin embargo, ella se mantiene fiel al lado de su madre y no quiere saber nada de él. Para intentar recuperar su cariño, el artista de 62 años ha compartido una foto en Instagram junto a su hija de pequeña y una emotiva carta.

"Miley es una superviviente y una verdadera artista"

"Uno de mis mejores recuerdos. Somos Miley y yo, rodeados de cientos de fans", comienza diciendo, para a continuación dedicar unas palabras cariñosas a Miley: "Estoy increíblemente orgulloso de ella. Es una superviviente y una verdadera artista. Aprendió pronto a amar y apreciar a los fans, que lo hacen todo posible".

"¡Ambos apreciamos la conexión que tenemos con nuestros fans y estamos agradecidos por cada uno de ustedes!", termina la misiva de Billy Ray Cyrus.

El post no ha tardado en llenarse de comentarios donde se critica el gesto del cantante. "Espero que nunca te perdone", escribe una usuaria, mientras otros denuncian que lo esté haciendo en público para que ella se siente presionada a pronunciarse.