La genial explicación de Kim Kardashian a su hija cuando le pregunta por qué son famosos

Ser hija de dos de las personas más famosas del mundo como Kim Kardashian y Kanye West, no debe ser nada fácil. North West, que el próximo mes de junio cumplirá 6 años, es la mayor de los tres hermanos que tiene la pareja y ya empieza a ver qué su familia no es una familia corriente.

En un avance de la nueva temporada del reallity 'Keep Up With The Kardashians', vemos a la pequeña junto a su madre en el interior de un coche cuándo esta le pregunta por qué les persigue tanta gente para hacerles fotos.

"Bueno, poniéndome muy técnica, mi nombre es Kim Kardashian y tu padre es Kanye West. Papá es un cantante, un intérprete, un artista... Y mamá tiene tantos talentos que ni puedo empezar a nombrarlos".

Este avance se pudo ver en el programa de Jimmy Kimmel, donde Kim junto a sus hermanas Kourtney y Khloe habían acudido a promocionar su reallity. Entre risas, Kim explicó que tanto North West como los hijos de Kourtey, que también son más mayores; empiezan a entender qué es la fama.

"Fuimos a una boda hace poco y North bajó la ventanilla del coche y empezó a gritar a los invitados '¡Kim Kardashian está aquí! ¡Soy North West! ¡Mi padre es Kanye West'", explicaba entre risas explicando que su hija es tan carismática como su padre.