Georgina Rodríguez habla de la pérdida de su hijo y el rifirrafe con Rosalía

Fue el pasado mes de abril cuando Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo vivieron uno de los momentos más duros de su vida.

La modelo estaba embarazada de sus dos últimos hijos, unos mellizos que se convertirían en los hermanos de Cristiano Jr., Alana Martina, Eva y Mateo. CR7 iba a tener la familia numerosa que siempre había deseado. Sin embargo, solo la pequeña Bella Esperalda llegó a casa. El otro bebé -al que llamaron Ángel- murió antes de nacer.

Una pérdida que ha dejado tocados tanto a Georgina como a Cristiano, que ya hace unos meses aseguraba que fue un momento difícil de gestionar con sus otros hijos. "Dicen 'Papi hice esto por Ángel' y señalan al cielo. Me gusta porque es parte de sus vidas. No les voy a mentir a mis hijos. Les digo la verdad, que fue un proceso difícil", contó el futbolista en una entrevista con Piers Morgan.

Ahora ha sido Georgina la que ha hecho balance de todo lo que ha vivido este 2022. Un año que ha traído alegrías -como el éxito mundial de su reality- pero también profundas tristezas. "Este año ha sido el más difícil de mi vida. El momento más feliz se convirtió en el más triste y nos acompañará de por vida", dice refiriéndose a lo complicado que ha resultado gestionar de manera emocionar la muerte de un hijo.

Aunque para muchos resulte una persona superficial, se define como una persona trabajadora. Asegura que ha puesto pasión en todo lo que ha hecho, desde sus inicios como bailarina hasta su proyecto familiar con Ronaldo, pasando por su trabajo como dependienta en una tienda de lujo.

Asegura que no le agrada el constante escrutinio al que está sometida, ya que muchas de las informaciones que se publican sobre ella son incorrectas o inciertas. Unos datos que pueden crear rechazo hacia ella, pero lo comprende. "Reconozco que si yo fuera otra persona y leyera todo lo que publica sobre mí, con distancia, también me caería mal… ¡Pero yo no soy así!", reivindica.

Para muestra, un botón. Durante la pasada edición de los Latin Grammys llegó a decirse que había tenido un conflicto entre bastidores con la cantante Rosalía. Se dijo que la mujer de Cristiano requirió a la artista que le dejase utilizar su camerino para un cambio de vestuario y esta se negó. Pero parece que nada más lejos de la realidad. Lo aclara de la misma manera que niega los rumores que la enemistan con la familia del portugués.

"Si hoy buscas mi nombre en Google resulta que estoy peleada con la familia de Cristiano, que tengo una hermana que me pide dinero y que ha pasado no sé qué con Rosalía… Mi vida es mucho más simple que todo esto: no me gustan los conflictos, nunca me peleo con nadie... pero lo peor es que toda esa información es mentira. Yo, lo único que quiero es estar con mi niñita en el hospital", asegura en la charla con la revista Elle, durante la que no dejó de mirar el teléfono para estar al tanto de la evolución de su hija pequeña. Bella Esmeralda, de siete meses, permanecía ingresada por dificultad respiratoria, tos y fiebre.