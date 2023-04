Goya Toledo, de cerca: su marido rockero, su deseo de ser madre y su amistad con Penélope Cruz

La actriz Goya Toledo lo tiene claro: su ambición es limitada y su vida personal está por delante de su carrera. La actriz de 53 años lo declaró así en una entrevista publicada en 2020 cuando se encontraba inmersa en el rodaje de Veneno, la serie de Los Javis en la que interpreta a la madre de Valeria Vegas, la biógrafa de Cristina Ortiz.

"Me habían hablado muy bien de ellos, pero han superado todas mis expectativas. Son maravillosos. Tienen mucha confianza, escuchan, conectan, saben mirar... En el set se respira un gran respeto hacia ellos. ¡Y con lo jóvenes que son! Les auguro un futuro brutal", decían de los directores Javier Ambrossi y Javier Calvo, quienes firman uno de sus últimos trabajos ante las cámaras.

La actriz, que se consagró con la película Amores perros, del mexicano Alejandro González Iñárritu, aseguró en esta misma charla que "lo personal es el auténtico pilar" de su vida y, de ahí, que no haya dudado en rechazar papeles clave.

Goya Toledo reconoce que ha "perdido algunas oportunidades" pero no ha parado su carrera. Si bien en 2020 grabó cuatro capítulos de la serie de Los Javis, en 2022 se convirtió en protagonista de la película La Fortaleza y este 2023 tiene previsto estrenar la serie Vestidas de Azul y la comedia de enredo Palacio Estilistas.

Una vida junto al rockero Craig Ross, su marido desde 2015

Anteponer su vida personal a la profesional ha llevado a Goya Toledo a no tener residencia fija. Casada desde 2015 con el rockero Craig Ross, guitarrista de Lenny Kravitz, vive a medio camino entre Madrid (su sede) y Los Angeles (la sede de Ross). "Te tienes que poner un tope de tiempo, para que no pase de ahí, pero lo llevamos bien", contó en ¡Hola! sobre su fórmula para que el matrimonio funcione.

La clave, cuando viaja a la ciudad de los sueños, es seguir el mismo ritmo que en España. "En Hollywood puede haber mucha frivolidad, pero yo vivo ajena a todo eso, llevo una vida totalmente familiar", asegura sobre su relación.

La pareja se casó por sorpresa en enero de 2015 y fue Goya Toledo quien lo confirmó en la alfombra roja de los premios Goya, ceremonia a la que acudió como nominada a Mejor actriz de reparto por Marsella.

"Ya estoy casada", aseguró la actriz, que semanas antes había compartido en redes una imagen en la que se podía intuir que iba vestida de novia.

Su deseo de ser madre

La pareja no tiene hijos, una espinita que le ha quedado clavada a la actriz. "Lo de la maternidad lo tengo clarísimo", dijo sobre este sueño en una entrevista publicada en 2012 cuando tenía 43 años. "Quiero ser madre y no me siento mayor para realizar ese sueño. Pero también es verdad que nunca he sido tan consciente como ahora de que existe un tiempo límite. Por eso, cuando llegue será b"ienvenido. Y ojalá ocurra pronto", señaló entonces.

La actriz no ha cumplido todavía su sueño y ahora está en un momento clave en este sentido. En 2020 lo adelantó en una entrevista con El Correo: "Sigo sin descartar la maternidad. Y la edad… Es cómo te sientas tú. Si tienes la energía, puedes adoptar. Pero creo que si en un año o dos no pasa tomaré una decisión".

El éxito de sus estilismos en las alfombras rojas

Goya Toledo es, sin ninguna duda, un estrella de las alfombras rojas y reconoce que sigue una máxima para elegir cualquier estilismo.

"Siempre digo que quiero un traje largo, de gala y con el que pueda correr... El vestido nunca debe tapar a la persona. Pero no siempre se acierta", defiende la actriz, a la que señalan como la responsable del éxito de Penélope Cruz en los Goya de 2020. Según dicen, fue ella quien recomendó a su amiga vestir el vestido floreado de Ralph and Russo que recibió tantos aplausos.

Penélope Cruz con Ángela Molina en los premios Goya 2020. // Getty Images

Su gran amistad con Penélope Cruz

Goya Toledo es la gran amiga de Penélope Cruz. La actriz de Lanzarote acompaña a la madrileña en todos los grandes momentos de su vida desde hace más de 30 años, cuando se conocieron al inicio de su carrera. La dos intérpretes iniciaron su amistad con 14 años en la escuela de interpretación de Cristina Rota.

Juntas estuvieron en varias ediciones de los Oscar y Goya Toledo fue quien le entregó el Premio Nacional de Cinematografía en diciembre de 2022. Le dedicó unas bonitas palabras que emocionaron a Penélope Cruz, que no pudo contener las lágrimas.

"Como te dije ayer, mi admiración por ti como actriz es inmensa, pero mi admiración por ti como persona es infinita!!! Gracias amiga por tanto amor. Te quiero mucho, Penélope Cruz ❤️. Gracias!!!", apuntó en Instagram al compartir el vídeo del acto. "Te quieroooooo❤️ Esas palabras significan mucho para mí 💜", la respondió la protagonista de Vicky Cristina Barcelona.

Su vínculo con José Toledo

Con quien no tiene relación es con la presentadora canaria José Toledo, a quien han señalado como su hermana en muchas ocasiones.

"La gente me pregunta por mis hermanas y les digo: ¡Bien! Pero en Lanzarote. Jose sólo fue al colegio con mi hermana. Pero ¿qué haces si la gente lo da por hecho? Nunca he hablado de mis amigos o mis hermanos. Creo que es una cuestión de respeto", contó sobre su relación con la que fue presentadora de Corazón, corazón.

La otra confusión entorno a su figura tiene que ver con su carrera. Goya Toledo ha sido presentada como modelo en varias ocasiones. "Tampoco lo he sido, pero todavía se sigue diciendo", decía en esta misma entrevista. "¿Qué hago? ¿Me quito los tacones? ¿Por qué tengo que hacer lo contrario de lo que a mí me gusta? Fui seis meses modelo para pagar mis clases de Arte Dramático. No era mi vocación, la mía era ser actriz".