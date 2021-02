"Te gustan más los chicos o las chicas?", Dulceida aclara su orientación sexual

Dulceida, con casi 3 millones de seguidores en Instagram, es una de las influencer más importantes en nuestro país. Es por ello que también es un ejemplo a seguir por miles de jóvenes que se ven reflejados en ella y en sus valores.

Aida se ha sumado a la moda de los juegos de preguntas a través de Instagram Stories, donde responde a preguntas de sus seguidores. Dulceida ha explicado cuál es su outfit favorito, o las fotos que más le gustan de toda su cuenta.

También ha explicado lo que más echa de menos por la Covid-19: "TODO. La vida. Abrazar y besuquear a mi abuela sin parar, organizar el Dulceweekend, hacer eventos, viajar, no tener miedo. abrazaros cuando me encuentro con vosotros en la calle. Ver a mis amigos y familia más felices..."

Con la misma sinceridad, respondió a otro seguidor que le preguntaba si le gustan más los chicos o las chicas: "Esto lo hablo muchas veces con Alba. Cuando empecé con ella me fijaba más en los chicos. Ahora solo tengo corazón para ella, pero también tengo ojos y miro. Diría que por igual o quizás un poco más en las chicas", confiesa, y añade que no tendría una relación abierta.

SE DEFIENDE DE LAS CRÍTICAS

Todo parecía que iba bien en la ronda de preguntas, cuando la influencer recibió una que le enfadó bastante: "¿Pero tú no tenías Covid hace unas semanas? ¡Os pasáis por el forro todo las influencers!".

"Me cabrea mucho la última frase", empezaba respondiendo para defenderse de "la constante crítica a los influencers".

"Lo primero, el día 23 me dieron el alta medica. Aún así esperé confinada unos días más y me hice la prueba PCR por mi cuenta y di negativo, luego me hice la serológica donde me salió el mismo resultado y los anticuerpos. Yo no me paso nada por el forro y menos algo tan importante como esta pandemia", continuaba.

"¿Cómo voy a salir a la calle y a trabajar si fuera positiva? ¿En qué cabeza cabe? Influencers hay MUCHOS y generalizar NUNCA está bien. Somos muuuuchos los que hacemos las cosas bien o lo intentamos, los que trabajamos sin parar disfrutando de lo que hacemos todos los días y compartimos unos valores con nuestras comunidades. Pero claro, algunos la lían y ya todos al mismo saco y no".

"Llevo más de 11 años trabajando en las redes sociales y algunos siempre tratan de infravalorar mi trabajo y el de mis compañeros y ya está bien", estalla, para finalizar pidiendo perdón a los que no piensan así pero que es un tema que le saca de quicio.