Hailey, hija de David Hasselhoff, primera modelo 'curvy' en posar desnuda para la portada Playboy

Hailey Hasselhoff, hija del conocido actor David Hasselhoff, ha sido la primera modelo de talla grande en protagonizar una portada para la revista Playboy. Un hito en la historia de la publicación, ya que todas las modelos que protagonizan sus portadas se ciñen a unos cánones de belleza muy concretos, en contra de la corriente que desde hace años intenta normalizar todo tipo de cuerpos.

De esta manera, Hailey da un paso más allá en esta lucha al desnudarse en una sesión de fotos y protagonizar la portada de la publicación, concretamente en su edición alemana.

"Me siento profundamente honrada por ser la primera modelo curvy en protagonizar una portada de Playboy. Estoy abrumada por la emoción de lo que esta portada significa para la inclusión y lo que supone para el empoderamiento femenino", ha empezado escribiendo en un mensaje en Instagram junto a la portada de la publicación.

Empoderamiento del cuerpo femenino

Hailey ha explicado que la fotógrafa encargada de realizar esta sesión de fotos tan especial ha sido Ellen Von Unwerth, quien ha mostrado su "ser más verdadero".

"Mi relación con mi cuerpo siempre ha influido en mi relación con mi bienestar mental. Dado que mayo es el mes de la conciencia sobre la salud mental, me siento empoderada para abrir los ojos y darme cuenta de que puedo vivir sin pedir disculpas. Espero inspirar a las mujeres a enfrentar sus miedos a lo desconocido y a llevar una vida con unos objetivos en los que tu cuerpo no te defina", ha añadido.

La joven de 28 años ha terminado la publicación invitando a que todo el mundo se explore interiormente para valorarse y descubrir su yo más auténtico. Además, espera que esta portada sirva de inspiración a otras mujeres para que puedan quererse y valorarse tal como son.

David Hasselhoff, su gran apoyo

En una entrevista para The Daily Mail, Hailey ha explicado que sus padres siempre la han apoyado en todas sus decisiones, incluida esta de posar desnuda para la publicación: “Mi padre me apoya mucho en las decisiones que tomo para mi propia carrera. Mis padres siempre me apoyan mucho en todo lo que he hecho".

Hailey es hija de David Hasselhoff y la modelo Pamela Bach, quienes mantuvieron una relación desde 1989 hasta 2006.Tanto Hasselhoff como Bach saltaron a la fama con sus papeles en la mítica serie Los Vigilantes de la playa.