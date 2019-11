Halle Berry revela la verdadera razón por la aparece con ojo morado

La ganadora del Oscar, Halle Berry, apareció el 26 de noviembre en las calles de Nueva Jersey, a sorpresa de todos la actriz llevaba un gran ojo morado.

Para evitar rumores o malos entendidos, la artista comentó el motivo de su lesión asegurando que todo fue a causa de próxima película, Bruised.

En el que hará debut como directora y además protagonizara el film, interpretando a Jackie “Justice”, una antigua luchadora de artes marciales que se ve obligada a retornar a su anterior trabajo para poder hacerse cargo de su hijo.

Si bien, el maquillaje fue responsable de su ojo dañado, Halle, padeció una lesión mientras rodaba una de las escenas de pelea con acrobacias. No obstante, la intérprete tuvo que tomar un descanso, así nos lo hacía saber en una de sus publicaciones en Instagram:

“¡Feliz #FitnessFriday! Debido a mi lesión reciente, estoy tomando un pequeño descanso de FF. ¿Creías que eso significaba que esto había terminado? ¡INFIERNO no, he estado rockeando con ustedes por más de 2 años y no puedo detener el flujo de ejercicio!”